獨家》學長挺學妹 中醫診所全台合力送救護車、醫療物資到烏克蘭

一品堂中醫診所新竹分院分院長翟慎言（左）日前帶著2天內全台分院所募得的55.5萬元新台幣，親自交付給學妹蔣宗琴（右），透過她捐助烏克蘭醫療物資和救護車。（翟慎言提供）

2023/01/27 15:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕一品堂中醫診所新竹分院院長翟慎言去年初獲悉大學學妹蔣宗琴遠嫁波蘭，卻在烏俄戰起時發揮國際大愛，以個人之力慢慢結合同志者一起跨國勸募民生、醫療物資、以及善款，濟助戰火下受創的烏克蘭孤兒、軍民等。翟慎言在一品堂本院院長蔡全德力挺下，號召各分院一起送愛給烏克蘭，2天募得新台幣55.5萬，已有35萬實際送抵烏俄戰地，不僅讓中華民國國旗在當地的人道組織等辦公室被高掛起，近期1輛載有一品堂logo的救護車也將啟程，奔馳在千里之外的烏克蘭土地上，為救傷濟死而努力。

翟慎言說，當他把蔣宗琴（Sophie Chiang）的義舉跟本院院長蔡全德分享時，蔡院長立刻表示，烏克蘭離台灣好遠好遠，但是因為愛的聯結，我們沒有距離。當他把善款交給蔣宗琴時，她則對一品堂中醫診所在2天內就募得55.5萬表示驚訝和感謝。

請繼續往下閱讀...

當天他也和烏克蘭當地統籌醫療援助的「Medhelp Dinipro」負責人視訊，對方很慎重地跟他簡介援助計畫，表明一品堂的捐款將被用在購買醫療物資，包含救護車上面，可望1個月左右就能集資買得，屆時一品堂的圖案就會帶著台灣的愛奔馳在幾千公里外的烏克蘭土地上！

蔣宗琴受訪說，團結就是力量，也期待世界各地的烏克蘭人和世界各國的人共同團結起來爭取勝利！為此她很感謝一品堂沙鹿本院院長蔡全德、副院長蔡德能、總務主任王文姿，以及斗六分院長邱炳琳、鹿港分院副院長楊添振、新竹分院長翟慎言跟總務主任張雅惠、大甲分院長張裕靆、虎尾分院長王錦城、平鎮分院長徐立杰、南屯分院長林沛綺、大里分院長楊子温、草屯分院長林奕丞13人伸出溫暖的手。

她說，一品堂的善款第1筆15萬交由Medhelp Dinipro採購醫療物資；跟荷蘭等多國集資準備採買的前述救護車就在內。第2筆10萬給波蘭基金會所扶助的孤兒院，作為所收容的3200名孤兒伙食費。

至於第3筆10萬則給哈爾科夫的1家地方醫院，該院從開戰以來已收治7000個受傷軍、民，但因有成為俄軍攻打目標的風險，所以地址在谷歌上也不敢被搜尋到，以致外人不了解其困境。所幸院長是她德國華人朋友烏克蘭籍同事的父親，才被外界知曉。前述3筆匯款單據都已轉交翟慎言，後續經費也會繼續投入地方醫院充實物資之用。

前述波蘭基金會的創辦人Rafal Tomala因為一品堂的義舉，特別拿出1面台灣的國旗給她看，表明這面台灣的國旗將會跟捐助過該基金會的其他國家國旗並列在一起！

她很感慨的說，台灣的國旗進不去聯合國，但進得去民間團體。事實上就她所知，這面國旗是波蘭慈善團體自發性準備的第2面！台灣在波蘭因為愛而逐漸廣為人知！

蔣宗琴和翟慎言都是國立政治大學校友，是該校國醫社的學長、學妹。她後來遠嫁波蘭，在當地教中文和擔任導遊，所以結識更多不同國籍的家庭，學生中也有烏克蘭籍的。

去年2月烏俄戰起，首批受害難民就是抵達她所定居的華沙，街頭很多人自發性地給予民生或是醫療物資的援助，她就是其一。就是這樣慢慢開啟了她的人道關懷之路，最後結合更多志同道合者一起努力。

除了專案救援任務，她特別關注醫院和庇護所的需求。特別是戰地醫院設備、物資奇缺。

年初她因父親生病住院回台，15天內她發現父親天天要換5至10袋的生理食鹽水，更加反思烏克蘭的醫院收治了這麼多因戰爭而受傷的人，想必需要的醫療耗材更多，她也就更努力投入勸募工作。

一品堂中醫診所新竹分院分院長翟慎言（左上）代表一品堂捐款送愛給烏克蘭時，當場跟遠在千里之外的烏克蘭醫療救援行動組織代表人（下）遠距視訊，了解善款用途包含將跟其他國一起集資採買戰地救護車。（翟慎言提供）

台灣的女兒、波蘭媳婦蔣宗琴說，波蘭基金會下設孤兒院，已經收容3200名無辜孤兒，獲悉一品堂中醫診所的捐助，立刻拿出大大面的台灣國旗表示將高掛在其辦公室內。（蔣宗琴提供）

台灣女兒、波蘭媳婦蔣宗琴說，她所居住的華沙去年2月湧入第1批受無辜戰火波及的難民，使得很多人自動自發捐助民生和醫療物資伸援。（蔣宗琴提供）

台灣女兒、波蘭媳婦蔣宗琴說，在烏克蘭戰地的醫院非常欠缺醫療資源，希望世界各國都能發揮大愛伸援。（蔣宗琴提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法