烏克蘭陷缺電危機 土耳其將派「發電船」解危

近日土耳其能源公司「karpowership」與烏克蘭能源公司簽署合約，將派出「發電船」以緩解烏克蘭缺電困境。（美聯社）

2023/01/26 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，俄羅斯至今仍不斷對烏克蘭各大城市發動飛彈空襲，造成大量基礎與發電設施損毀，引發缺電危機。近日土耳其一間能源公司與烏克蘭能源公司簽署合約，將派出「發電船」以緩解烏克蘭缺電困境。

土耳其媒體《每日晨報》今（26）日報導，土耳其能源公司「karpowership」與烏克蘭JSC能源公司（ECU）簽署諒解備忘錄（MOU），加強電力供應合作並將盡快將發電船投入使用，以緩解烏克蘭的能源危機。

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「karpowership」將與烏克蘭JSC能源公司、烏克蘭政府和國際組織合作，提供烏克蘭500兆瓦的電力，為超過100萬戶家庭供電。目前「karpowership」旗下的發電船已在烏克蘭鄰國摩爾多瓦和羅馬尼亞待命，若兩國政府同意，隨時都能將發電船的電力傳輸至烏克蘭電網。

「karpowership」商務長尤瑪茲（Zeynep Harezi Yilmaz）表示：「發電船是解決電力短缺快速、可靠和靈活的方案，我們準備支持烏克蘭，使其盡快獲得所需的能源。」

烏克蘭JSC能源公司執行長布堅科（Vitaly Butenko）則表示：「烏克蘭的能源系統遭受12次來自俄羅斯的襲擊，導致發電設施受損和電力短缺。在戰爭繼續的同時，我們需要創新的解決方案來應對當前危機。」

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