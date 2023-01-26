為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏克蘭陷缺電危機 土耳其將派「發電船」解危

    近日土耳其能源公司「karpowership」與烏克蘭能源公司簽署合約，將派出「發電船」以緩解烏克蘭缺電困境。（美聯社）

    近日土耳其能源公司「karpowership」與烏克蘭能源公司簽署合約，將派出「發電船」以緩解烏克蘭缺電困境。（美聯社）

    2023/01/26 20:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，俄羅斯至今仍不斷對烏克蘭各大城市發動飛彈空襲，造成大量基礎與發電設施損毀，引發缺電危機。近日土耳其一間能源公司與烏克蘭能源公司簽署合約，將派出「發電船」以緩解烏克蘭缺電困境。

    土耳其媒體《每日晨報》今（26）日報導，土耳其能源公司「karpowership」與烏克蘭JSC能源公司（ECU）簽署諒解備忘錄（MOU），加強電力供應合作並將盡快將發電船投入使用，以緩解烏克蘭的能源危機。

    「karpowership」將與烏克蘭JSC能源公司、烏克蘭政府和國際組織合作，提供烏克蘭500兆瓦的電力，為超過100萬戶家庭供電。目前「karpowership」旗下的發電船已在烏克蘭鄰國摩爾多瓦和羅馬尼亞待命，若兩國政府同意，隨時都能將發電船的電力傳輸至烏克蘭電網。

    「karpowership」商務長尤瑪茲（Zeynep Harezi Yilmaz）表示：「發電船是解決電力短缺快速、可靠和靈活的方案，我們準備支持烏克蘭，使其盡快獲得所需的能源。」

    烏克蘭JSC能源公司執行長布堅科（Vitaly Butenko）則表示：「烏克蘭的能源系統遭受12次來自俄羅斯的襲擊，導致發電設施受損和電力短缺。在戰爭繼續的同時，我們需要創新的解決方案來應對當前危機。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不爽歐美給烏戰車 俄再發動空襲釀一死多人受傷
    2023/01/26 19:18

    不爽歐美給烏戰車 俄再發動空襲釀一死多人受傷
    援烏戰車踩莫斯科「紅線」？白宮：不予理睬
    2023/01/26 18:51

    援烏戰車踩莫斯科「紅線」？白宮：不予理睬

    震災的11年後 福島的復興現狀
    國際軍援烏克蘭火力旺 歐洲傳出建議援助國際禁用集束炸彈
    2023/01/26 18:22

    國際軍援烏克蘭火力旺 歐洲傳出建議援助國際禁用集束炸彈
    烏克蘭總司令繼承百萬美元遺產 全部捐給軍隊
    2023/01/26 16:22

    烏克蘭總司令繼承百萬美元遺產 全部捐給軍隊

    新驛站連結美景 超高景觀耐震宅現身
    前日相森喜朗又失言 竟稱「無法想像俄羅斯會輸」
    2023/01/26 16:20

    前日相森喜朗又失言 竟稱「無法想像俄羅斯會輸」
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播