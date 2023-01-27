烏克蘭戰車大進補 CNN：很難立即改變戰局

美國將提供烏克蘭最先進的M1A2艾布蘭戰車，但目前沒有庫存，且生產線已被台灣和波蘭訂單塞滿。（法新社檔案照）

2023/01/27 20:42

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭力抗俄羅斯入侵將近一年，近期獲得英、美、德等國承諾援助多款主力戰車，可能使烏軍一舉扭轉戰局。然而，美國有線電視新聞網（CNN）27日分析指出，戰車交付、人員培訓、彈藥和零件籌備等各項準備工作曠日廢時，而維修及保養狀況更牽涉實戰成效，烏軍一時半刻很難依靠戰車驅退俄軍。

CNN指出，英國「挑戰者2型」（Challenger 2）、美國「M1艾布蘭」（M1 Abrams）、德國「豹2式」（Leopard 2）等主力戰車，即將成為烏軍的得力武器，但烏軍首先面臨的問題是交付時間。據了解，即使是在最樂觀的情況下，烏軍都必須等待好幾個月，才能取得足以使戰況出現重大轉變的戰車數量。美國陸軍退役將領赫特林（Mark Hertling）推估，烏軍的豹2式約需3個月才可投入戰場，艾布蘭則要等8個月以上。

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美國國防部副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）26日表示，美方將提供烏方比M1A1更先進的M1A2艾布蘭主力戰車，但美方目前沒有A2型戰車的庫存，可能要數月才能完成移交。政治新聞網站「政客」（Politico）則引述3名知情人士透露，A2型戰車僅在俄亥俄州利馬一家政府持有、通用動力公司營運的工廠組裝，該廠1個月可生產12輛，但目前生產線已由台灣訂購的108輛及波蘭的250輛佔滿，最快交期在2024年，排開不僅困難，也有爭議。

CNN繼續指出，現代主力戰車外型強悍、堅實，但實戰效果主要仰賴核心的精密電子儀器和電腦系統，維修、保養及補充必要零件等重要作業，更得交給事先受過充足訓練的戰車操作員和後勤人員。智庫「美國企業研究所」（AEI）安全專家赫辛格（Blake Herzinger）表示，烏軍最有效操作及維護的戰車，就是最佳的戰車，這個選項最有可能是系統複雜度較低、最易補充燃油和彈藥的豹2式。

專門從事陸戰研究的國防工業分析師、前英國皇家陸軍軍官德拉蒙德（Nicholas Drummond）同意道，德國豹2式戰車原本就是以義務役能夠維護進行設計，與烏軍體制一樣，因此豹2式會比挑戰者和艾布蘭對烏軍更有利。德拉蒙德另透露，目前各國服役中的豹2式超過4000輛。除了德國外，加拿大也在26日宣布援烏四輛豹2式，並將派專家協助訓練烏軍人員。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）進一步解釋，艾布蘭戰車的後勤供應鏈延伸至美國，一旦主要零件耗損，就必須以美製零件替代，「這對美國和烏克蘭的風險都太高」。況且，萬一美製戰車在烏克蘭土地上被摧毀，恐怕也會被俄國用以大打宣傳戰。他認為，能夠從歐洲後勤基地支援豹2式是更迫切的需求。

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