更強的M1！ 美國援烏戰車 與我國「M1A2」同等級

美國宣布將提供烏克蘭31輛「M1艾布蘭」主戰車，近日美國知情人士透露，這批「M1艾布蘭」的型號將是更先進的「M1A2」，與我國未來將獲得的「M1A2T」同等級。（歐新社）

2023/01/27 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，美國日前宣布將提供烏克蘭31輛「M1艾布蘭」（M1 Abrams MBT）主戰車，近日美國知情人士透露，這批「M1艾布蘭」的型號將是更先進的「M1A2」，可能與我國未來獲得的「M1A2T」同等級。

美國媒體《政客》（Politico）今（27）日報導，一名國防官員和另外兩名知情人士透露，五角大廈計劃向烏克蘭提供的「M1艾布蘭」將是更先進的「M1A2」，而非舊款的庫存「M1A1」。

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「M1A2」比起「M1A1」具有重新設計的遙控武器站、整合夜視功能的全天候車長獨立熱成像觀測儀，具有更強的戰場感知、反應與接敵能力。不過知情人士表示，提供給烏克蘭的「M1A2」為外銷版本，不包含美軍「M1A2」裝備的「貧鈾裝甲」。

貧鈾裝甲材料主要來自核廢料，經過合成成為密度極高的金屬，密度與硬度比鎢合金更高，防禦力高於其他戰車裝甲。而根據美國政策規定，所有外銷版「M1艾布蘭」都禁止提供美軍同款的「貧鈾裝甲」套件。

同時報導提到，「M1A2」目前只在美國俄亥俄州通用動力公司（General Dynamics）的工廠以庫存戰車進行升級，但目前生產線上都是台灣和波蘭的訂單，若修改訂單可能會引發爭議。美國陸軍採購、後勤暨科技助理部長布希（Doug Bush）則表示，陸軍正為高層提供多種選擇，以確定未來提供戰車的方式。

據了解，波蘭共訂購了250輛「M1A2」，台灣下訂108輛「M1A2」。而台灣的批次又稱「M1A2T」，雖沒有「貧鈾裝甲」，但等級約為美軍現役的「SEPV3」。烏克蘭將獲得的「M1A2」極有可能與台灣版本類似。

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