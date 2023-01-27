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    拜登挺香港 延長保護在美港人不被驅逐兩年

    美國總統拜登（Joe Biden）今天延長一項保護身在美國的香港居民不被驅逐出境的計畫兩年，至2025年1月為止，藉此支持面對中共加強打壓的香港人。（法新社檔案照）

    美國總統拜登（Joe Biden）今天延長一項保護身在美國的香港居民不被驅逐出境的計畫兩年，至2025年1月為止，藉此支持面對中共加強打壓的香港人。（法新社檔案照）

    2023/01/27 06:57

    〔中央社〕美國總統拜登（Joe Biden）今天延長一項保護身在美國的香港居民不被驅逐出境的計畫兩年，至2025年1月為止，藉此支持面對中共加強打壓的香港人。

    美聯社報導，拜登最初在2021年8月批准這項名為「對某些香港公民延後強制離境」（Deferred Enforced Departure for Certain Hong Kong Residents）的計畫，效期18個月，原訂今年2月5日到期。

    這項提供香港人臨時避風港的決定，是為了回應港區國安法施行以及其他措施，這些措施有損1997年香港主權轉移時承諾過的權利。

    白宮國家安全會議（National Security Council）在聲明中表示：「我們藉這個行動，再次展現拜登總統大力支持面臨（中華人民共和國）加強打壓的香港人民。」

    「我們繼續強烈反對中華人民共和國使用國家安全法，來否定香港人的人權和基本自由、削弱香港自治，以及侵蝕香港剩餘的民主程序和制度。」

    香港2019年爆發「反送中」運動後，中國政府採取行動箝制異議，警方依據2020年6月生效的國家安全法，來打壓反對派政治人物、維權人士和示威者。

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