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    援烏戰車踩莫斯科「紅線」？白宮：不予理睬

    美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比強調，美方援助烏克蘭戰車，對莫斯科所謂的「紅線」，不予理睬；M1艾布蘭主戰車。（法新社；本報合成）

    美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比強調，美方援助烏克蘭戰車，對莫斯科所謂的「紅線」，不予理睬；M1艾布蘭主戰車。（法新社；本報合成）

    2023/01/26 18:51

    〔編譯陳成良／綜合報導〕德國與美國態度大逆轉，相繼宣布援烏西方重型戰車，莫斯科跳腳之餘，警告相關國家不可越過「紅線」。美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）25日強調，莫斯科關於不可越過「紅線」的警告，美國既不在意，也不予理會，美方認為，向烏克蘭提供的援助對俄羅斯不構成威脅。

    柯比在新聞簡報會中，被記者及俄羅斯的「紅線」警告時，發表表評論說：「我們完全不理睬他們說的（紅線），我們不在意。談到這裡，戰車應當能協助烏克蘭在空曠場地更有效御敵，協助他們保護主權和領土，並收復失地。」

    他還重申拜登總統的論點，即向基輔提供戰車對俄羅斯不構成威脅。柯比強調說，「是否威脅到俄羅斯士兵，可以討論，的確是的，但要怪俄羅斯士兵跑到烏克蘭境內，而不留在俄羅斯！」

    美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，向烏克蘭派遣主戰車，意味西方國家邁出了新的一步，此舉「表現出北約組織無所畏懼」。

    報導指出，與防空系統或反裝甲飛彈彈不同，戰車不是防禦性武器，它們與之前的火砲和火箭系統一樣，目的是在地面進攻中猛烈打擊俄軍，但西方國家並不擔心踩到俄羅斯的「紅線」。

    CNN提到，長期以來，外界認為，北約對烏克蘭的某些援助可能會激怒核大國，如今這種看法似乎正在瓦解。

    美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比強調，美方援助烏克蘭戰車，對莫斯科所謂的「紅線」，不予理睬。（法新社）

    美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比強調，美方援助烏克蘭戰車，對莫斯科所謂的「紅線」，不予理睬。（法新社）

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