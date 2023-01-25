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    美國籲烏軍別在巴赫姆特打消耗戰 建議在南方發動攻勢

    美國與西方官員呼籲烏克蘭應「轉移焦點」，減少在巴赫姆特的損失，希望烏克蘭優先考慮在南部地區發起機械化攻勢。圖為烏軍砲兵。（路透）

    美國與西方官員呼籲烏克蘭應「轉移焦點」，減少在巴赫姆特的損失，希望烏克蘭優先考慮在南部地區發起機械化攻勢。圖為烏軍砲兵。（路透）

    2023/01/25 11:04

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，俄軍仍持續朝烏東的巴赫姆特（Bakhmut）進攻，兩軍在巴赫姆特周邊交戰已持續數月之久。而隨著西方近期不斷對烏克蘭提供軍備，美國與西方官員呼籲烏克蘭應「轉移焦點」，減少在巴赫姆特的損失，希望烏克蘭優先考慮在南部地區發起機械化攻勢。

    根據美國《CNN》報導，烏軍近幾個月以來在位於頓內茨克州的巴赫姆特抵擋俄軍攻勢，雙方互有往來，而猛烈砲擊也使得巴赫姆特幾乎成為一片廢墟。美國與西方官員表示，近期他們開始建議烏克蘭減少在巴赫姆特的損失，因為在當地持續損兵折將對烏克蘭來說並沒有太大的戰略意義，建議烏克蘭應集中精力，在南部戰線發動攻勢。

    先前美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）與美國副國防部長卡爾（Colin Kahl）等人曾與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，熟悉會談內容的消息人士指出，美國希望協助烏克蘭擺脫激烈的消耗戰，轉而專注於進行機械化戰鬥，使用快速且意想不到的行動來對付俄羅斯，特別是西方國家近期向烏克蘭提供上百輛裝甲車，目的就是協助烏軍能轉為機械化作戰。

    澤倫斯基親近人士指出，目前澤倫斯基認為控制巴赫姆特將提供烏克蘭奪回頓巴斯（Donbas）地區有更好的機會，若俄羅斯占領巴赫姆特，將有機會朝烏東數個具有戰略意義的城市推進，且巴赫姆特鏖戰數月，已成為烏克蘭抵抗入侵的象徵。

    美國官員指出，雖然俄軍在巴赫姆特持續遭受損失「是件好事」，但烏軍也遭受大量傷亡，每天都消耗大量火砲彈藥，兩軍對比之下，俄軍仍擁有更多彈藥及人力，美方認為這種戰鬥方式無法長久持續。

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