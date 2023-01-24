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    北京嚴格「反貪腐」澳門博彩發展陷兩難

    澳門為中國唯一能夠合法經營博彩業的地方，無疑為澳門主要經濟支柱，然而中國國家主席習近平正持續領導反腐運動，讓澳門立場相當尷尬。圖為澳門葡京酒店（圖左）與永利娛樂場（圖右）。（彭博）

    澳門為中國唯一能夠合法經營博彩業的地方，無疑為澳門主要經濟支柱，然而中國國家主席習近平正持續領導反腐運動，讓澳門立場相當尷尬。圖為澳門葡京酒店（圖左）與永利娛樂場（圖右）。（彭博）

    2023/01/24 19:04

    〔即時新聞／綜合報導〕春節期間眾多觀光客湧入澳門，其中占最大比例的無非是近來解除「清零」又重啟「通關」中國遊客，雖然讓博彩業收益重返高峰，但面對北京當局嚴格執行「反貪腐、反洗錢」政策，澳門未來經濟發展陷入兩難。

    綜合媒體報導，澳門為中國唯一能夠合法經營博彩業的地方，無疑為澳門主要經濟支柱，然而中國國家主席習近平正持續領導反腐運動，讓澳門立場相當尷尬。

    據報導，有博彩業者透露，擁有70萬人口的澳門現在相當兩難。一來澳門政府須向北京當局表明同樣支持不賭博的態度；然而經濟依賴博彩業的澳門無法承受放棄博彩業的損失。

    不過，去年12月澳門政府將博彩經營許可權延長10年，除了能維持現狀，同時也對非博彩業投資提出新條件，為此有博彩公司投入149億美元修建主題公園、展覽場地、美食餐廳和娛樂場所等。

    前澳門立法會民選議員蘇嘉豪稱，這是澳門經濟多元化的開端，「業界和北京當局對賭博態度變化，迫使澳門政府積極思考轉型」。蘇嘉豪還提到，澳門賭場大亨周焯華（洗米華）因涉及跨境賭博案，遭指控創立、領導犯罪集團、洗黑錢等289項罪名，被法院判處18年監禁的事例。

    報導也指出，並非所有人都持正面看法，有一家舞廳老闆坦承，首要問題是要先知道在不能賭博的前提下，遊客是否還想來澳門觀光。

    澳門為中國唯一能夠合法經營博彩業的地方，無疑為澳門主要經濟支柱，然而中國國家主席習近平正持續領導反腐運動，讓澳門立場相當尷尬。圖為永利皇宮纜車站。（彭博）

    澳門為中國唯一能夠合法經營博彩業的地方，無疑為澳門主要經濟支柱，然而中國國家主席習近平正持續領導反腐運動，讓澳門立場相當尷尬。圖為永利皇宮纜車站。（彭博）

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