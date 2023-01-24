前瓦格納指揮官出逃尋求政治庇護 挪威警按移民法拘留

前瓦格納傭兵集團指揮官梅德韋傑夫（見圖）10天前從俄羅斯逃到挪威尋求政治庇護，挪威警方昨日報告，已據移民法將梅德韋傑夫拘留，目前尚未有消息指出是否會將他遣返俄羅斯。（路透）

2023/01/24 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕一名前「瓦格納傭兵集團（Wagner Group）」指揮官梅德韋傑夫（Andrei Medvedev）10天前從俄羅斯逃到挪威尋求政治庇護，其驚險逃亡過程受多方關注，不過挪威警方昨（23）日報告，已據移民法將梅德韋傑夫拘留，目前尚未有消息指出是否會將他遣返俄羅斯。

綜合媒體報導，26歲的梅德韋傑夫先前是名罪犯，去年7月加入瓦格納集團，並在烏克蘭作戰達4個月，他透露當時有退役打算，卻被集團強制要求「無限期」延長參軍，於是他1月12日至13日夜間穿越最北的俄挪邊境，逃到挪威尋求庇護，他也願意出庭指控瓦格納集團總裁普里格津（Yevgeny Prigozhin）曾非法處決2名拒絕作戰的傭兵。

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據報導，最初梅德韋傑夫抵達挪威後，持續受挪威當局嚴密盤問，挪威移民事務警官尤翰森（Jon Andreas Johansen）昨日僅聲明，梅德韋傑夫已按移民法被拘留，未提供更詳細原因與消息。

梅德韋傑夫律師解釋，梅德韋傑夫已被轉移到奧斯陸的拘留中心，但他強調，梅德韋傑夫仍被視為證人，被拘留代表他會受到更多安全保護。至於有傳聞說梅德韋傑夫將被驅逐出境，為此律師澄清「絕對非事實，他和警方間可能存在誤會」。

報導也指出，在警方公佈拘留消息後，流亡法國的俄羅斯人權團體Gulagu.net創辦人​​奧塞奇金（Vladimir Osechkin）表示，他不想洗白梅德韋傑夫，畢竟他曾做過很多壞事，但他補充，如今他願意和挪威警方合作，事情也出現轉機。

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