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    開天眼監視周邊區域 日本首度啟用「全球鷹」無人偵察機

    RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機記錄情報並進行偵察的畫面。（美國空軍）

    RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機記錄情報並進行偵察的畫面。（美國空軍）

    2023/01/24 14:29

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據日本時事通訊社報導，日本航空自衛隊23日在青森縣三澤基地，成立使用美製「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機的航空隊，並在該基地舉行了成立儀式，這也是日本自衛隊首次啟用無人偵察機。「全球鷹」能透過國際領空窺視其他國家，並有助日本更密切監視領土、關注周邊的軍事活動，協助日本海軍行動。

    這支偵察航空隊目前擁有2架RQ-4B「全球鷹」，計劃將來部署3架。由於「全球鷹」無人機能夠無人遠程操作、長時間飛行，可時刻監視日本領空周圍區域。

    青森縣位於本州最北端，三澤基地是日本航空自衛隊與美軍共同使用的航空作戰基地，因此，這些「全球鷹」很可能主要針對俄羅斯。

    「全球鷹」是美國在本世紀初研發成功並服役的一款世界頂級戰略無人偵察機，該機安裝使用的高解析度合成孔徑雷達可以看穿雲層和風沙，全球鷹的光電紅外線模組（EO/IR）可以長程長時間監視全區域動態目標，續航時間長達38至42小時，巡航半徑為3000公里，可在2萬公尺高空透過雷達和紅外線探測裝備，識別出地面僅30公分大小的物體。

    2015年美國國務院批准，同意向日本出售3套RQ-4B Block 30（Ⅰ）與先進感測器套件、導航系統等相關設備，今年2月首架全球鷹抵達三澤空軍基地，日本航空自衛隊成立了專門部門學習、訓練、測試與操作新型的「全球鷹」。

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