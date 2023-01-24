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    德國不願援烏坦克的真相 怕美國搶走市場 失去歐安政策影響力

    德國總理蕭茲去年10月訪視位於伯根（ Bergen）的陸軍基地，在豹二式坦克前向部隊官兵發表演說。（路透檔案照）

    德國總理蕭茲去年10月訪視位於伯根（ Bergen）的陸軍基地，在豹二式坦克前向部隊官兵發表演說。（路透檔案照）

    2023/01/24 07:38

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭近數月來不斷呼籲西方盟友提供德國製造的豹二式主戰坦克，協助烏國對抗俄羅斯侵略，但柏林當局迄今仍未點頭，態度猶疑，也因此承受極大壓力。瑞士媒體披露，德國擔心美國搶走德國在歐洲的軍火市場，同時失去對歐洲安全政策的影響力。

    「新蘇黎世日報」（Neue Zuercher Zeitung）22日請繼續往下閱讀...

    ">報導，豹二坦克援烏問題並非只是軍事議題，而是攸關軍備政策利益的政治議題。德國政府認為，一旦各國將其所有的豹二坦克移交烏克蘭，之後將會接收大批美製戰車，德國將失去坦克升級與後續市場，以及對歐洲安全政策的影響力。

    德國坦克工業在國外享有盛譽。豹二式坦克是世界上最好的坦克，但也是最昂貴的坦克之一（A7版本要價700至800萬歐元）。光是北大西洋公約組織（NATO）和歐盟，就有16個國家購買豹二坦克。土耳其，希臘，西班牙，波蘭和芬蘭各擁有數百輛；挪威、丹麥和加拿大則只有50輛或更少。

    選擇坦克是一項長期承諾，士兵的教育和培訓、維護和維修的基礎設施、備件的供應等，都不會在一夜之間改變。一旦達成交易，就可以維持數十年之久，而一旦失去訂單，就會有很長一段時間歇業。

    報導指出，這不僅是經濟損失，武器銷售確保國家的稅收和就業機會，以及軍火公司的盈利。然而，最重要的是，武器出口是外交和安全政策的一部分，任何向另外一個國家提供本國裝備的國家，都會確保信任和經濟依賴，從而獲得影響力。

    對德國坦克工業來說，波蘭的教訓尤其痛苦。在過去20年裡，波蘭向德國採購了200多輛豹二坦克。俄羅斯併吞克里米亞後，德波關係惡化，華沙指責柏林不敢得罪莫斯科，認為德國是一個愈來愈不安全的戰略夥伴。2021年8月，波蘭宣布計畫向美國採購250輛新坦克和116輛二手 M1艾布蘭主戰坦克，總價為88.5億歐元。去年夏天，波蘭還批准向南韓採購1000輛K-2主戰坦克，也參加競爭的德國鎩羽而歸。

    希望匿名的國防承包商代表透露，美國向可以為烏克蘭提供豹二坦克的國家承諾，將以庫存的替代品和長期的工業夥伴關係做為回饋。任何接受美國提議的國家，都很難再次青睞德國坦克，柏林對這些國家軍備政策的影響力也將持續下降。

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