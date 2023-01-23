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    大年初一傳憾事！ 中國景區熱氣球高空爆炸下墜 釀1死3傷......

    中國四川省一景區近日發生熱氣球墜落意外，造成1死3傷。（圖翻攝自推特）

    中國四川省一景區近日發生熱氣球墜落意外，造成1死3傷。（圖翻攝自推特）

    2023/01/23 20:28

    〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省一景區近日發生熱氣球墜落意外，造成1死3傷。事後景區負責人卻推卸責任，稱熱氣球並非景區遊樂項目，是承包商負責，引發外界討論。

    綜合中媒報導，大年初一（22日），四川樂山市沙灣區景點「醉花谷」有遊客拍到一組熱氣球升空後，疑因安全繩斷裂，導致熱氣球在空中下不來，隨著強風快速飄移，沒多久便看到熱氣球在高空中爆炸消風，迅速墜落到山林之中，不少直擊這驚悚一幕的遊客發出驚呼聲。另一段網傳影片可以看到，一群人圍在疑似出事熱氣球的遺骸旁邊，地上躺著傷者。

    景區負責人後續證實有此憾事發生，事發於22日下午3點多，造成4人受傷，其中一人傷重搶救無效，其餘3人仍在住院治療中。針對責任歸屬，景區負責人宣稱熱氣球是承包出去的遊樂項目，且事發當下自己並不在景區。

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