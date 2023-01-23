向德國施壓！馬克宏：法不排除援烏「雷克勒」主戰車

法國雷克勒主戰車，性能良好，但價格也最高，產量也最少。（法新社）

2023/01/23 08:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國對援烏豹式戰車遲未點頭之際，法國總統馬克宏22日在德國總理蕭茲面前告訴記者，法國不排除援助烏克蘭「雷克勒」（ Leclerc）主戰車，以協助基輔對俄作戰。

蕭茲到巴黎與馬克宏會面，紀念標誌法德戰後和解的「愛麗舍條約」簽署60周年，兩人就俄烏戰事表明，法德堅定不移支持烏克蘭。但蕭茲沒有表明，是否向烏克蘭提供豹式戰車，只是表示德國不斷增加運送有效武器，並與盟友協調相關決定。

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馬克宏則在兩人的聯合記者會上說，法國不排除向烏克蘭提供雷克勒戰車，他已指示國防部長對此進行研究。他強調，將基於三個前提條件作出決定，包括可以向烏克蘭提供可行有效的幫助、不會導致衝突升級，以及不會削弱法國的軍力。

俄羅斯國會下議院杜馬議長沃洛丁（Vyacheslav Volodin）21日警告，向烏克蘭提供更強力武器的國家，面臨導致全球災難及自我毀滅的危險。

到目前為止，法國向烏克蘭提供了其他類型的武器大砲、防空系統、裝甲運兵車等其他種類的武器。本月初，馬克宏首次承諾向烏克蘭提供AMX-10 RC 步兵戰車，不過美國媒體「政客」（Politico）上週首度披露，巴黎正在考慮將其雷克勒主戰車移交給烏克蘭，以便為德國援烏重型裝甲車提供基礎。

報導稱，在英國決定提供「挑戰者2式」（Challenger 2）主戰車給烏克蘭後，蕭茲面臨的壓力越來越大。

「雷克勒」被認為是當今最好的主戰車（Main Battle Tank, MBT）之一，但由於數量較少，因此從未認真討論過將其交付給烏克蘭的問題。雷克勒戰車非官方代號AMX-56，是法國陸軍武器工業集團（GIAT）所研製的主戰車，於1991生產，1992年在法國陸軍服役，是西方第三代坦克中，服役最晚的一種，性能固然良好，但價格也最高，產量也最少。目前僅有法國陸軍、約旦陸軍和阿拉伯聯合大公國陸軍在使用。

雷克勒的命名是為了紀念法國名將菲利浦·雷克勒（Philippe Leclerc de Hautecloque）元帥，他在解放巴黎時是進入巴黎的自由法國第2裝甲師師長。1945年5月，第2裝甲師攻佔希特勒的私人別墅「鷹巢」。

法國總統馬克宏（右）與德國總理蕭茲（左）承諾，兩國堅定不移支持烏克蘭。（美聯社）

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