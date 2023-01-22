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    中國不意外？央視春晚開場曲《花開種花家》爆抄襲日本動漫歌

    2023年央視春晚要求10餘名港澳台藝人合唱開場歌曲《花開種花家》。（圖翻攝自春晚微博）

    2023年央視春晚要求10餘名港澳台藝人合唱開場歌曲《花開種花家》。（圖翻攝自春晚微博）

    2023/01/22 18:17

    〔即時新聞／綜合報導〕中國最受關注的電視節目、官媒《央視》總台春節聯歡晚會在除夕（21日）這天登場，開場由10餘名來自港澳台的藝人、運動員合唱特別為今年春晚創作的歌曲《花開種花家》，沒想到不少網友聽完覺得耳熟，發現旋律竟與日本知名動漫遊戲的歌曲雷同，引發抄襲質疑。

    今年央視春晚以「欣欣向榮的新時代中國，日新月異的更美好生活」為主題，由香港演員成龍、澳門歌手祖絲、台灣歌手蘇有朋及中國演員秦海璐、楊紫、沙溢、王寶強、趙麗穎、白宇、吳磊、歐豪、宋祖兒、宋軼、萬茜、熱依扎、秦嵐、中國奧運運動員武大靖、徐夢桃、高亭宇合唱開場歌曲《花開種花家》。

    不料，有網友聽完歌曲覺得耳熟，後來發現竟與日本知名動漫遊戲《超異域公主連結！Re：Dive》中支線劇情「吸血鬼獵人with伊莉亞」的片尾曲《Peaceful＊ちゃんぷるー》雷同。推特用戶「李老師不是你老師」今天分享出網友特別拿2首歌曲作比較的影片，引發熱議，不少人調侃中國「不愧為抄襲大國」、「中國不意外」、「不是討厭小日本嗎，還抄襲日本歌」。

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