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    「星鏈」大升級成「星盾」！SpaceX放眼國防與情報客戶

    「星鏈」軍用化升級為「星盾」， 為美軍量身打造3大項目強化國安。圖為「星鏈」衛星示意圖。（取自SpaceX網站）

    「星鏈」軍用化升級為「星盾」， 為美軍量身打造3大項目強化國安。圖為「星鏈」衛星示意圖。（取自SpaceX網站）

    2023/01/22 16:38

    〔編譯陳成良／綜合報導〕太空新聞網站《SpaceNews》19日報導，富豪馬斯克的SpaceX公司正在將全球獨占鰲頭的「星鏈」（Starlink）衛星技術擴展到軍事領域，開拓出一個名為「星盾」（Starshield）的超越商業領域新業務，以強化國安為目標，利用近地軌道上的星鏈衛星網路，滿足美國國防和情報機構日益增長的需求。

    不同於「星鏈」是為消費者和商業用途設計，「星盾」主要為軍方和政府部門提供地球觀測、安全通訊和有效載荷托管（Hosted Payloads）等服務，其中的第三個領域，實際上是為政府客戶提供該公司的衛星（航天器的主體），將其作為一個靈活的平台。「星盾」可配合國防與情報部門任務需求的太空感測與通信服務專案，以爭取未來太空防衛領域創新訂單。

    「星鏈」在烏俄戰爭中展現關鍵通信角色後，SpaceX對自身低軌衛星體系更具信心，去年底悄悄推出「星盾」服務。SpaceX透露，「星盾」可提供「經處理的太空遙測影像、透過衛星間雷射鏈結實現安全通信，以及協助客戶衛星發射與管理要求」，仍持續利用「星鏈」衛星運作。

    報導指出，「星盾」計畫明顯借鑒該公司在俄烏衝突中的成功經驗，證明「星鏈」系統可以在戰區良好運行，甚至能抵擋敵方的電磁和網路攻擊，遠遠超出了美國軍方的預期。因此美國空軍也購買了「星鏈」的通信服務，以支持歐洲和非洲的部隊。

    SpaceX強調，公司與美國軍方及情報社群關係密切，且透過「星鏈」營運經驗獲得許多專業知識與資訊。值得注意的是，「星鏈」投入烏克蘭後，鮮少出現斷線或遭駭入破壞情況。

    報導引述分析師說法指出，SpaceX已透過「星鏈」經驗，建構大規模量產精密衛星的專業能力，代表未來「星盾」可能會使用量身打造的「星鏈」衛星與天線，並可透過採購或租賃合約，向客戶提供相關服務。

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