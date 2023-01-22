為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    她買餅乾「順手」買張刮刮樂 竟爽中6000萬

    美國有名51歲婦女買餅乾時，順手買了1張刮刮樂，竟幸運抱回200萬美元的大獎。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    美國有名51歲婦女買餅乾時，順手買了1張刮刮樂，竟幸運抱回200萬美元的大獎。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    2023/01/22 16:22

    〔即時新聞／綜合報導〕運氣超好！近期美國北卡羅萊納州有名51歲的婦女被「財神眷顧」，她在日前外出買餅乾的時後，順手買了1張刮刮樂，沒想到竟當場刮出了200萬美元（約新台幣5993萬）的獎金，瞬間成為令人稱羨的百萬富翁。

    綜合外媒報導，這名幸運中獎的婦女名為（Amelia Estes），她一直都有在每週的星期六早上，前往當地商店購買餅乾的習慣。就在14日時，她一如既往前往商店購買餅乾，結果在結帳時突然覺得，應該要買張刮刮樂，於是便順手花了20美元（約新台幣599元）買下1張刮刮樂。

    愛絲蒂斯沒想到，當她將這張刮刮樂刮開後，竟發現自己刮中了200萬美元的高額獎金，而她一開始雖然十分詫異，但再三檢查確認真的中獎、並非作夢後，就立即帶著刮刮樂返回家中，接著相當冷靜地走進屋子內，向母親表示，「我想我們現在是百萬富翁了」。

    根據彩票發行商的規定，愛絲蒂斯可選擇在未來20年每年獲得10萬美元（約新台幣299.6萬），或者一次性的領取120萬美元（約新台幣3595.8萬）的獎金。而據報導透露，愛絲蒂斯選擇一次性領取百萬美元的獎金，更表示自己現在要開始規劃一個舒適的退休生活。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美緬因州加油站商店開出410億元頭彩 老闆樂翻天
    2023/01/15 12:19

    美緬因州加油站商店開出410億元頭彩 老闆樂翻天
    名符其實！美國「幸運鎮」居民 花30元買彩券爽中4.5億
    2023/01/14 13:31

    名符其實！美國「幸運鎮」居民 花30元買彩券爽中4.5億

    銓泰環能備齊戰力 助政府淨零排碳
    新手運！18歲少女第1次玩刮刮樂 抱走近百萬獎金
    2023/01/10 12:50

    新手運！18歲少女第1次玩刮刮樂 抱走近百萬獎金
    買第3次就中頭獎！他買零食順手買刮刮樂 幸運抱回614萬元
    2023/01/07 13:23

    買第3次就中頭獎！他買零食順手買刮刮樂 幸運抱回614萬元

    江詩丹頓全新腕錶 薈萃東西方藝術之美
    跨年夜中樂透1億大獎 澳洲女子新年第1天變富翁
    2023/01/05 13:07

    跨年夜中樂透1億大獎 澳洲女子新年第1天變富翁
    超羨慕！女大生順手買刮刮樂 竟幸運贏得3千多萬頭獎
    2023/01/04 13:30

    超羨慕！女大生順手買刮刮樂 竟幸運贏得3千多萬頭獎
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播