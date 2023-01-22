她買餅乾「順手」買張刮刮樂 竟爽中6000萬

美國有名51歲婦女買餅乾時，順手買了1張刮刮樂，竟幸運抱回200萬美元的大獎。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2023/01/22 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕運氣超好！近期美國北卡羅萊納州有名51歲的婦女被「財神眷顧」，她在日前外出買餅乾的時後，順手買了1張刮刮樂，沒想到竟當場刮出了200萬美元（約新台幣5993萬）的獎金，瞬間成為令人稱羨的百萬富翁。

綜合外媒報導，這名幸運中獎的婦女名為（Amelia Estes），她一直都有在每週的星期六早上，前往當地商店購買餅乾的習慣。就在14日時，她一如既往前往商店購買餅乾，結果在結帳時突然覺得，應該要買張刮刮樂，於是便順手花了20美元（約新台幣599元）買下1張刮刮樂。

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愛絲蒂斯沒想到，當她將這張刮刮樂刮開後，竟發現自己刮中了200萬美元的高額獎金，而她一開始雖然十分詫異，但再三檢查確認真的中獎、並非作夢後，就立即帶著刮刮樂返回家中，接著相當冷靜地走進屋子內，向母親表示，「我想我們現在是百萬富翁了」。

根據彩票發行商的規定，愛絲蒂斯可選擇在未來20年每年獲得10萬美元（約新台幣299.6萬），或者一次性的領取120萬美元（約新台幣3595.8萬）的獎金。而據報導透露，愛絲蒂斯選擇一次性領取百萬美元的獎金，更表示自己現在要開始規劃一個舒適的退休生活。

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