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    法官指控「無謂」興訟告希拉蕊 川普及律師挨罰2850萬

    美國聯邦法官米道布魯克斯處罰前總統川普（左）及其律師93.8萬美元，原因是他們「無謂」興訟指控前國務卿希拉蕊（右）企圖操控2016年總統大選。（路透資料照）

    美國聯邦法官米道布魯克斯處罰前總統川普（左）及其律師93.8萬美元，原因是他們「無謂」興訟指控前國務卿希拉蕊（右）企圖操控2016年總統大選。（路透資料照）

    2023/01/20 23:27

    〔中央社〕美國聯邦法官米道布魯克斯對前總統川普及其律師處以近百萬美元（約台幣3000萬元）罰款，原因是他們「無謂」興訟指控前國務卿希拉蕊．柯林頓企圖操控2016年總統大選。

    法新社報導，聯邦地區法官米道布魯克斯（John Middlebrooks）表示，川普展現出一種「濫用法院的持續行為模式」，以興訟來「不誠實地提出一種政治說詞」。共和黨籍的川普有意在2024年再次參加總統選舉。

    這起案件去年已遭米道布魯克斯駁回，案中宣稱，在2016年大選敗給川普的希拉蕊（Hillary Clinton）和其他人捏造不實說法，指川普競選團隊與俄羅斯勾結。

    案中以此為由，要求希拉蕊支付7000萬美元損害賠償。

    但米道布魯克斯在45頁的法院書面命令中寫道，這項訴訟案「根本不應該提出」。

    命令中說：「案中陳述內容不足以進行法律索賠，從一開始就顯而易見，任何有理智的律師都不會提出此案。修正過的訴狀所列出的訴訟理由，都是出於政治目的，無一提出在審判權限內的法律索賠。」

    命令中也對川普的律師哈巴（Alina Habba）判罰。川普和哈巴負有共同和個別責任，必須支付罰款總額93萬7989.39美元，以償還被告的法律費用。

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