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    日相岸田春節賀詞 期待新的一年全球恢復常態

    日本首相岸田文雄。（美聯社）

    日本首相岸田文雄。（美聯社）

    2023/01/20 15:23

    〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕日本首相岸田文雄今年再以正體中文發表春節賀詞，向居住在日本的華人和僑民拜年。岸田在賀詞中表示，希望大家在新的一年，能在更加和平的環境下，以安穩的心境期待更好的未來。為此，日本將持續與國際社會合作，維護和加強基於普世價值的國際規範與原則。

    岸田在本月中旬利用國會開議前的空檔走訪法義英加美等5國，以加強日本與歐美的防衛合作，提高對中國武犯台灣的嚇阻力，不但成果豐碩，也受到國際媒體的重視。甚至有法國當地媒體介紹岸田的曾祖父曾在台灣經商，刻劃岸田與台灣的密切關係。

    以往日本首相在春節前夕均會發布春節賀詞向旅居日本的華僑拜年，但是過去只有簡體中文版，對象也是以中國華僑為主，去年岸田首次加碼發布正體中文賀詞，內容也明顯為台僑量身打造，讓許多旅日台僑感到窩心。

    今年發表的賀詞再度以正簡體並列，他在賀詞中表示，「過去的一年，我們不斷面對嚴峻的新冠肺炎疫情以及戰爭的恐懼。我由衷地希望，新的一年首先是和平的，也期待全球各地的生活儘快復甦，恢復常態。」他也強調，「日本將持續與國際社會合作，維護和加強基於普世價值的國際規範與原則。」

    雖然僅有數言，點到為止，但表明他將繼續堅持目前的路線，讓日本承擔更吃重的角色。

    岸田也預祝大家新春佳節，玉兔呈祥、萬事如意！

    日本首相岸田文雄今年再以正體中文發布春節賀詞，祝大家新春佳節，玉兔呈祥、萬事如意！ （取自日本首相官邸官網）

    日本首相岸田文雄今年再以正體中文發布春節賀詞，祝大家新春佳節，玉兔呈祥、萬事如意！ （取自日本首相官邸官網）

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