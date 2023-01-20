西藏雪崩救援通道已打通 罹難人數增至13人

當局通報截至昨（19）日18時止，搜救現場發現罹難者增至13人，目前雪崩堆積區救援通道已打通，當局持續搜救。（圖擷取自微博）

2023/01/20 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕西藏自治區墨脫公路多雄拉隧道出口（墨脫方向）17日晚間發生雪崩意外，造成民眾與多部車輛被困，當局通報截至昨（19）日18時止，搜救現場發現罹難者增至13人，目前雪崩堆積區救援通道已打通，當局持續搜救。

綜合中媒報導，西藏芝山市「1月17日雪崩災害前線應急救援指揮部」表示，截至19日18時，派默公路雪崩致13人死亡，其中9人身分已確認、1名死者遺體已被家屬認領。目前當局派專業搜救者696人，分組分區域開展地質勘探、邊坡監控、施工作業、現場協調等工作。搜救現場架設便攜式自動氣象站，以監測氣象數據，設立警戒哨點，觀察可能發生二次雪崩的山體，目前雪崩堆積區救援通道已打通，將持續搜索罹難人員。

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米林縣派鎮衛生所工作人員多吉（化名）透露，雪崩後現場積雪最深處近3公尺，且事出突然造成多輛車遭埋壓。雪崩肇事地點方圓數公里內人煙罕至，甚至被當地人稱為「鬼門關」，沿線的派墨公路過去曾多次發生雪崩意外致傷亡。

當地從事旅遊業的李姓男子透露，原本派墨有1條老公路，但比較破舊又難通行，繞路又遠，因此才在原始森林開鑿這條派墨農村公路。他指出，派村距離多雄拉隧道約8公里左右，這次雪崩地點約在10公里遠處，「被埋被困者，應該多數是遊客」。據悉，當地每年3至4月下雪最大，2022年3月底就曾因雪崩有4人遭埋身亡。

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