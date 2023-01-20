為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    西藏雪崩救援通道已打通 罹難人數增至13人

    當局通報截至昨（19）日18時止，搜救現場發現罹難者增至13人，目前雪崩堆積區救援通道已打通，當局持續搜救。（圖擷取自微博）

    當局通報截至昨（19）日18時止，搜救現場發現罹難者增至13人，目前雪崩堆積區救援通道已打通，當局持續搜救。（圖擷取自微博）

    2023/01/20 15:47

    〔即時新聞／綜合報導〕西藏自治區墨脫公路多雄拉隧道出口（墨脫方向）17日晚間發生雪崩意外，造成民眾與多部車輛被困，當局通報截至昨（19）日18時止，搜救現場發現罹難者增至13人，目前雪崩堆積區救援通道已打通，當局持續搜救。

    綜合中媒報導，西藏芝山市「1月17日雪崩災害前線應急救援指揮部」表示，截至19日18時，派默公路雪崩致13人死亡，其中9人身分已確認、1名死者遺體已被家屬認領。目前當局派專業搜救者696人，分組分區域開展地質勘探、邊坡監控、施工作業、現場協調等工作。搜救現場架設便攜式自動氣象站，以監測氣象數據，設立警戒哨點，觀察可能發生二次雪崩的山體，目前雪崩堆積區救援通道已打通，將持續搜索罹難人員。

    米林縣派鎮衛生所工作人員多吉（化名）透露，雪崩後現場積雪最深處近3公尺，且事出突然造成多輛車遭埋壓。雪崩肇事地點方圓數公里內人煙罕至，甚至被當地人稱為「鬼門關」，沿線的派墨公路過去曾多次發生雪崩意外致傷亡。

    當地從事旅遊業的李姓男子透露，原本派墨有1條老公路，但比較破舊又難通行，繞路又遠，因此才在原始森林開鑿這條派墨農村公路。他指出，派村距離多雄拉隧道約8公里左右，這次雪崩地點約在10公里遠處，「被埋被困者，應該多數是遊客」。據悉，當地每年3至4月下雪最大，2022年3月底就曾因雪崩有4人遭埋身亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    西藏隧道驚傳雪崩人車被困 已知8人罹難
    2023/01/19 09:03

    西藏隧道驚傳雪崩人車被困 已知8人罹難
    驚！少年貪玩堆雪堡 不幸慘遭活埋
    2016/12/15 21:20

    驚！少年貪玩堆雪堡 不幸慘遭活埋

    永慶房屋尾牙 最大獎汽車開回家
    西藏驚傳雪崩 已知9人遭埋
    2016/07/17 21:26

    西藏驚傳雪崩 已知9人遭埋
    西藏吉隆雪崩4車遭埋 2人死亡
    2015/02/26 15:55

    西藏吉隆雪崩4車遭埋 2人死亡

    三度調高配息且績效領先 富坦穩月收基金表裡兼具
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播