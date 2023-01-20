大腿突劇痛17歲少女遭蛇咬 不到30分鐘毒發身亡

黑曼巴被廣泛認為是世界上最毒的蛇之一。（法新社）

2023/01/20 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威北部的馬紹納蘭當地一所高中，昨（19日）舉辦運動會卻傳出一名17歲少女不幸被毒蛇攻擊死亡事件。據現場人員描述，當時少女突然感到大腿疼痛，才有人發現地上有條黑曼巴，緊急送醫後卻在中途就毒發身亡，事件經過不到30分鐘，令其家人悲痛萬分。

綜合外媒報導，辛巴威北部馬紹納蘭（Mashonaland）當地高中昨日舉行運動會。然而，一名17歲少女美樂蒂（Melody Chiputura）結束比賽項目後，跟隨老師、同學回到教室休息，卻突然感到大腿劇烈疼痛，接著老師才發現地上有一條黑曼巴，眾人緊急將少女送往醫院，同時將該條毒蛇殺死。不幸的是，美樂蒂在路途上就毒發身亡，而從事件發生到送往醫院，僅僅不到30分鐘。

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少女的父親喬瑟夫（Joseph Chiputura）是當地議員。他說，美樂蒂很喜歡上學，她正在研讀歷史、心理學以及宗教研究，夢想成為一名心理學家。他更悲痛表示，在女兒被咬後的10分鐘接到電話，緊急趕往醫院後沒能見到女兒最後一面，不明白為何會有蛇跑進教室。

據悉，毒蛇是趁學生們在操場上奔馳的時候偷偷進入教室，該所高中校長克里斯多福（Christopher Murenga）透露，學校設法將美樂蒂用最快的速度送往醫院，其父母在一名使用傳統草藥的醫者陪同下20分鐘內抵達現場。黑曼巴擁有致命的毒液，平均體長3米，被認為是世界上最毒的蛇之一，被咬到之後通常會在20分鐘內死亡。

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