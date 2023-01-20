為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    大腿突劇痛17歲少女遭蛇咬 不到30分鐘毒發身亡

    黑曼巴被廣泛認為是世界上最毒的蛇之一。（法新社）

    黑曼巴被廣泛認為是世界上最毒的蛇之一。（法新社）

    2023/01/20 11:39

    〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威北部的馬紹納蘭當地一所高中，昨（19日）舉辦運動會卻傳出一名17歲少女不幸被毒蛇攻擊死亡事件。據現場人員描述，當時少女突然感到大腿疼痛，才有人發現地上有條黑曼巴，緊急送醫後卻在中途就毒發身亡，事件經過不到30分鐘，令其家人悲痛萬分。

    綜合外媒報導，辛巴威北部馬紹納蘭（Mashonaland）當地高中昨日舉行運動會。然而，一名17歲少女美樂蒂（Melody Chiputura）結束比賽項目後，跟隨老師、同學回到教室休息，卻突然感到大腿劇烈疼痛，接著老師才發現地上有一條黑曼巴，眾人緊急將少女送往醫院，同時將該條毒蛇殺死。不幸的是，美樂蒂在路途上就毒發身亡，而從事件發生到送往醫院，僅僅不到30分鐘。

    少女的父親喬瑟夫（Joseph Chiputura）是當地議員。他說，美樂蒂很喜歡上學，她正在研讀歷史、心理學以及宗教研究，夢想成為一名心理學家。他更悲痛表示，在女兒被咬後的10分鐘接到電話，緊急趕往醫院後沒能見到女兒最後一面，不明白為何會有蛇跑進教室。

    據悉，毒蛇是趁學生們在操場上奔馳的時候偷偷進入教室，該所高中校長克里斯多福（Christopher Murenga）透露，學校設法將美樂蒂用最快的速度送往醫院，其父母在一名使用傳統草藥的醫者陪同下20分鐘內抵達現場。黑曼巴擁有致命的毒液，平均體長3米，被認為是世界上最毒的蛇之一，被咬到之後通常會在20分鐘內死亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    外送員駕車撞死女童 拒幫叫救護車還冷回「走開！」
    2023/01/18 23:00

    外送員駕車撞死女童 拒幫叫救護車還冷回「走開！」
    北極熊殺人！闖阿拉斯加村莊 1婦女1男童不幸殞命
    2023/01/18 19:33

    北極熊殺人！闖阿拉斯加村莊 1婦女1男童不幸殞命

    永慶房屋尾牙 最大獎汽車開回家
    美高中足球賽爆槍擊意外 至少3人中彈
    2022/10/08 11:32

    美高中足球賽爆槍擊意外 至少3人中彈
    毒蛇辨識教學 高中生慘遭蛇吻
    2019/10/08 05:30

    毒蛇辨識教學 高中生慘遭蛇吻

    三度調高配息且績效領先 富坦穩月收基金表裡兼具
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播