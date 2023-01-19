印度鑽石商8歲小公主放棄上億財產 決定「出家 」

印度8歲女童蒂凡希（Devanshi Sanghvi）換上樸素的全白長袍，成為耆那教的女修士。（圖翻攝至推特@Indian_Analyzer）

2023/01/19 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕印度8歲女童蒂凡希（Devanshi Sanghvi）為老牌鑽石珠寶公司「SANGHVI & SONS」未來的女繼承人，已擁有價值上億台幣的巨額財產，但蒂凡希選擇「出家」，成為一名耆那教的女修士。

據《衛報》報導，印度西部蘇拉特市（Surat）在全球珠寶貿易中擁有至高地位，該地也被稱為「鑽石城」，當地一間老牌鑽石珠寶公司「SANGHVI & SONS」於1981年成立，淨資產約為6100萬美元（約新台幣18.5億元），蒂凡希是家中兩名女兒中的長女，為未來的繼承人，隨著從小與家人信仰耆那教（Jainism），經常至寺廟參加至少367次宗教儀式，且據家族熟人表示，蒂凡希從未看過電視或電影，也沒有在外逛街、餐廳吃飯的經驗。然而，在歷經為期4天的特殊儀式後，蒂凡希在昨（18日）乘坐一輛由大象拉行的馬車，前往當地寺廟「削髮為尼」，並把衣服換成樸素的全白長袍，成為耆那教最年輕的人之一。

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據了解，印度約有400多萬耆那教信徒，其中許多信眾像蒂凡希一家，來自貿易繁榮的富人社區，通常會鼓勵子女成為僧侶，以提高他們在親戚間的社會地位。耆那教信徒堅持嚴格的素食主義，部分男性、女性僧侶還會用布料遮嘴，避免不慎吞入昆蟲，其儀式也受到不少批評，例如極端禁食的齋戒傳統。

先前，2016年印度中部海德拉巴（Hyderabad）曾發生一起過度迷信宗教之案例，一名13歲少女在2個月的齋戒期間，每天只被允許喝2次溫水，導致昏迷死亡，最後她的父母被警方以過失殺人罪起訴。

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