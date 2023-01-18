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    日本自衛隊護衛艦、海保船 接連觸礁

    日本新潟海上保安部所屬的巡邏船「越後艦」在今（18）日上午6時半許在近海淺灘擱淺。（翻攝新潟海上保安部）

    日本新潟海上保安部所屬的巡邏船「越後艦」在今（18）日上午6時半許在近海淺灘擱淺。（翻攝新潟海上保安部）

    2023/01/18 15:05

    〔即時新聞／綜合報導〕日本新潟海上保安部所屬的巡邏船「越後艦」，今（18）日上午6時半許在近海淺灘擱淺，所幸船上43人無人受傷，海上保安部獲報後派3艘船隻前往處理。事實上，本月10日也曾發生海上自衛隊護衛艦觸礁、失去動力事故。

    根據《NHK》報導，日本新潟海上保安部巡邏船「越後艦」出勤執行巡邏任務，於今日上午6時半許通報在經新潟縣柏崎市外海淺灘擱淺，船上43人無人受傷，然而船體周邊飄滿浮油，船身進水，海上保安部獲報後派遣2艘巡邏船、1艘巡邏艇共3艘船隻前往救援。

    經確認，「越後艦」具體觸礁地點為柏崎市椎谷鼻燈塔北西方向約1.1公里遠的淺灘，根據海上保安部說法，「越後艦」當時發現燈塔燈號熄滅，為了靠近查看狀況，因此觸礁。截至日本時間上午11時許（台灣時間上午10時），「越後艦」仍處於觸礁狀態，43人也仍在船內等待救援，事發現場天氣為雨天、西南風，為風速每秒約11公尺的強風。

    「越後艦」全長約105公尺，總噸位約3100噸，為可搭載一架直升機的大型巡邏船，平日在能登半島的海域「大和堆」負責處理違法捕撈的外國漁船，也支援東南亞附近海域海盜處理的任務。

    事實上，海上自衛隊護衛艦「電號艦」10日也發生觸礁事故，「電號艦」在瀨戶內海維修後試航，因為海象與天候不佳，意外碰撞礁石失去動力，所幸船上190人均未受傷。

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