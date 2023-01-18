為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    偵察、干擾、攻擊 日開發新巡弋飛彈可換三種彈頭

    2023/01/18 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京十七日報導〕日本為了提高攻擊的精確度以增強嚇阻能力，正在研發可交換三種彈頭的新型巡弋飛彈。日本媒體報導，三種彈頭的功能分別為偵察、干擾及攻擊之用。原型彈將從新年度起開始研製，希望儘早進入實用階段。防衛省官員透露，開發可交換彈頭的巡弋飛彈，在全球極為罕見。

    讀賣新聞引述多名政府相關人士指出，新型巡弋飛彈射程超過一千公里，並以機動性較高的移動式車輛發射。防衛省從二○一八年起，即著手研發引擎等相關零件。

    三種彈頭的功能分別為偵察、干擾及攻擊。偵察用彈頭搭載高性能攝影機，可掌握大範圍的狀況；干擾用彈頭則以發射電磁波，干擾敵方雷達等裝備的正常運作。在作戰狀態下，先發射偵察用彈頭掌握敵方位置，再以干擾用彈頭進行干擾，最後再發射攻擊用彈頭。

    據報導，這項研發計畫主要是為了在有事之際，有效保護西南群島為首的離島，可在敵方對離島發動攻擊之初，擊潰敵方船艦。另一方面，去年底日本修訂國家安全戰略三文件，確保日本擁有反擊能力，日本政府也在檢討將此做為實施反擊能力的手段之一。

    報導指出，近年來飛彈攻擊的主流為提前進行電磁波干擾，以便更容易突破敵方的防空系統。對於中國頻繁在東海部署電戰機，有看法認為，這是為了在有事之際發動電磁波攻擊。日本也想確保相同的能力，以進行抗衡。

    日本為從根本加強防衛力，已進行多種長程飛彈的開發，除了陸上自衛隊的「十二式反艦飛彈」，將經由改良把射程延長至一千公里，並以二○二六年度開始部署為目標，以不規則軌道飛行、難以攔截的超高速滑翔彈，也計畫在同時期進行部署。

    此外，為避免十二式飛彈改良不及，日本政府也預定向美國採購「戰斧」巡弋飛彈，以做為備案。

    報導還指出，彈頭交換型的巡弋飛彈一旦進入實用化，日本還打算將搭載偵察和干擾彈頭的飛彈，與其他長程飛彈一起使用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播