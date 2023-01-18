偵察、干擾、攻擊 日開發新巡弋飛彈可換三種彈頭

2023/01/18 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十七日報導〕日本為了提高攻擊的精確度以增強嚇阻能力，正在研發可交換三種彈頭的新型巡弋飛彈。日本媒體報導，三種彈頭的功能分別為偵察、干擾及攻擊之用。原型彈將從新年度起開始研製，希望儘早進入實用階段。防衛省官員透露，開發可交換彈頭的巡弋飛彈，在全球極為罕見。

讀賣新聞引述多名政府相關人士指出，新型巡弋飛彈射程超過一千公里，並以機動性較高的移動式車輛發射。防衛省從二○一八年起，即著手研發引擎等相關零件。

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三種彈頭的功能分別為偵察、干擾及攻擊。偵察用彈頭搭載高性能攝影機，可掌握大範圍的狀況；干擾用彈頭則以發射電磁波，干擾敵方雷達等裝備的正常運作。在作戰狀態下，先發射偵察用彈頭掌握敵方位置，再以干擾用彈頭進行干擾，最後再發射攻擊用彈頭。

據報導，這項研發計畫主要是為了在有事之際，有效保護西南群島為首的離島，可在敵方對離島發動攻擊之初，擊潰敵方船艦。另一方面，去年底日本修訂國家安全戰略三文件，確保日本擁有反擊能力，日本政府也在檢討將此做為實施反擊能力的手段之一。

報導指出，近年來飛彈攻擊的主流為提前進行電磁波干擾，以便更容易突破敵方的防空系統。對於中國頻繁在東海部署電戰機，有看法認為，這是為了在有事之際發動電磁波攻擊。日本也想確保相同的能力，以進行抗衡。

日本為從根本加強防衛力，已進行多種長程飛彈的開發，除了陸上自衛隊的「十二式反艦飛彈」，將經由改良把射程延長至一千公里，並以二○二六年度開始部署為目標，以不規則軌道飛行、難以攔截的超高速滑翔彈，也計畫在同時期進行部署。

此外，為避免十二式飛彈改良不及，日本政府也預定向美國採購「戰斧」巡弋飛彈，以做為備案。

報導還指出，彈頭交換型的巡弋飛彈一旦進入實用化，日本還打算將搭載偵察和干擾彈頭的飛彈，與其他長程飛彈一起使用。

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