中國各地欠薪追討獎金 卻斥資1.1億整修烈士紀念館

當局寧願斥資約1.1億台幣，整修被稱為「紅色教育基地」的焦裕祿紀念館。（取自網路）

2023/01/18 05:42

〔國際新聞中心／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐3年來，中國各地企業頻傳倒閉，地方政府財政困難，歲末之際不斷傳出欠薪、停薪情事，甚至向員工追討過去2年的獎金，卻寧願斥資2457萬人民幣（約1.1億台幣）整修被稱為「紅色基因教育基地」的「人民英雄焦裕祿」紀念館。

綜合自由亞洲電台（RFA）和新唐人電視台等報導，網友爆料指稱，河南省唯一一所「211工程」大學鄭州大學，連教職員薪水都發不出來。該校財務處日前發佈通知稱，「各位老師好，截止現在，省財政廳沒有來一分錢的財政指標，以致於這個月的職工工資到現在都沒有發。…請大家耐心等待。」

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「211工程」指的是「面向21世紀、重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程」，目的是將中國的高等院校系統化，將許多過去被其他部門管轄的高等院校納入教育部管轄範圍，許多高校被合併，從全國各地挑選出約100所高等院校列為重點高校，優先撥款。

另據廣東「微博」網友指稱，深圳公務員過去2年一直減薪，現在又被追討以前發出的獎金，包括2020年的績效和2021新標績效獎金、年終獎金，以及年度考核獎金都要繳回，據稱深圳公務員的所得已降至2019年的一半左右。

不過，河南省開封市當局在本月11日發佈焦裕祿紀念館的整修通知，聲稱將斥資約2457萬人民幣，從今年3月開始整修蘭考縣焦裕祿紀念館，內容包括基礎裝飾、藝術品工程（雕塑、創作畫等）、多媒體工程、電氣工程等；總施工期120天，預定7月完工。

官方資料顯示，焦裕祿曾擔任蘭考縣中共黨委第二書記，爲改變當地貧窮落後的面貌，領導幹部群眾向風沙、鹽鹼、內澇等「三害」進行頑強鬥爭，積勞成疾，於1964年5月14日病逝，終年42歲，被稱為「縣委書記的榜樣」，1966年被追認為革命烈士。

焦裕祿紀念園建於1966年2月，佔地面積約91畝，由革命烈士紀念碑、焦裕祿烈士墓、焦裕祿同志紀念館、焦桐林組成。蘭考縣另有一所焦裕祿幹部學院。在焦裕祿的故鄉山東省淄博市，還有另一座紀念館。

毛澤東爲焦裕祿紀念壁題詞「爲人民而死，雖死猶榮」，鄧小平為紀實文學「焦裕祿」題寫書名，江澤民也爲焦裕祿紀念園題詞。1990年代，據稱時任中共福州市委書記習近平讀了相關報導後，還填詞發表在福州晚報，在總書記任內更率領中共中央高幹前往紀念館參觀，焦裕祿因而成爲中共所謂「紅色教育基地」。

據傳深圳公務員被追討以前發出的獎金。（取自微博）

據稱河南省鄭州大學連教職員薪水都發不出來。（取自微博）

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