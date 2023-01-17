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    正妹網紅9秒「吃雞片」外流 甜美形象大崩壞 吃土少女：AI換臉

    中國網紅「吃土少女」因流出9秒口交不雅片引發外界熱議。（圖翻攝自「一杯刨酸奶」抖音、51吃瓜網）

    中國網紅「吃土少女」因流出9秒口交不雅片引發外界熱議。（圖翻攝自「一杯刨酸奶」抖音、51吃瓜網）

    2023/01/17 22:27

    〔即時新聞／綜合報導〕中國網紅「吃土少女」因清新外表和氣質在短影音平台「抖音」（Tiktok）吸引近240萬名粉絲追蹤，沒想到近日中國爆料網站上流出她的不雅影片，其苦心經營的甜美形象一夕之間崩壞。對此，「吃土少女」否認網傳影片女主角是她，宣稱是AI換臉，但仍遭不少中國網友嘲諷。

    本月15日，中國知名爆料網站流出一段9秒「口愛片」，爆料者稱女主角是在抖音上擁有近240萬粉絲追蹤的「吃土少女」。由於「吃土少女」人設清新，過去發布的影片風格甜美俏皮，與網傳影片中形象反差極大，消息一出隨即引發熱議，大批網友擁入其抖音嘲諷，迫使「吃土少女」將部分被網友灌爆的影片下架。

    事發後沒多久，「吃土少女」就將抖音ID改為「一杯刨酸奶」，原先被下架的影片也重新上架，「吃土少女」也在留言區回應「吃雞」事件，宣稱網傳影片是AI換臉，呼籲大家「不信謠不傳謠」。

    不過不少中網友不採信，紛紛在其置頂於抖音頁面的影片留下「確定不改成吃雞少女？」、「雖然只有短短幾秒，但看得出來是真功夫」、「短短9秒讓我與你相遇」、「那幾秒......你吃得好認真」、「今晚吃雞嗎」等意淫留言。

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