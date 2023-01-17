謠言終結站》中國太空轟炸機試驗成功？ 《MyGoPen》：遊戲畫面

近日一則有關「中國太空轟炸機」的圖片及訊息在社群平台流傳，查核平台《MyGoPen》表示此為錯誤訊息。（圖拮取自《MyGoPen》）

2023/01/17 18:28

〔即時新聞／綜合報導〕近日一則有關「中國太空轟炸機」的圖片及訊息在社群平台流傳，內容聲稱中共太空轟炸機試驗成功，查核平台《MyGoPen》表示此為錯誤訊息。

查核平台《MyGoPen》17日發布報告指出，網傳內容稱中國太空轟炸機試驗成功，建立四位一體核戰略，並附上一張太空船的照片；內容大致說道：「...中國大陸解放軍最新體系化軍事武器不斷推陳出新研發列裝，試射實測反覆回饋論證，...中國稱太空轟炸機試驗成功，率先建成四位一體核戰略」。

請繼續往下閱讀...

《MyGoPen》透過以圖搜圖查找到中國影音平台「bilibili」有相同的截圖，影片標題為「【坎巴拉太空计划】简单粗暴的货运空天飞机教程」（「【坎巴拉太空計劃】簡單粗暴的貨運空天飛機教程」），上傳於2018年，再以「坎巴拉太空計畫」進行搜索發現這是一款2015年發行的太空模擬遊戲，根據遊戲平台《Steam》介紹，這款遊戲可以讓玩家「根據現實中的空氣動力學和軌道物理學原理，組裝能夠飛行（或墜毀）的全功能太空船。」

綜合以上《MyGoPen》認定，該圖片實際上是太空模擬遊戲的畫面，並非真的太空船，網傳訊息為錯誤訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法