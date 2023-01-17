為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    謠言終結站》演說時「臉擰成一團」 查核中心：拜登也被變臉

    網傳影片經比對是深偽技術變造媒體直播影像。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

    網傳影片經比對是深偽技術變造媒體直播影像。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

    2023/01/17 10:32

    〔即時新聞／綜合報導〕社群平台推特（Twitter）流傳一則搭配影片的推文，影片中美國總統拜登（Joe Biden）在致詞時，臉部表情猙獰，被推文形容「把臉擰成一團」。經比對後，確定為運用軟體，變造拜登臉部表情，是「錯誤」訊息。

    「TFC台灣事實查核中心」本月16日發布的「事實查核報告」指出，網傳推特影片「美國總統拜登演說時臉擰成一團」的確切來源，事實上是2023年1月6日，拜登出席紀念「美國國會致命襲擊事件2週年」，頒發總統公民獎章（Presidential Citizens Medal）給14人，表彰獲獎人在2020年總統大選後為捍衛美國民主而戰。

    推特流傳的致詞片段，擷自美國媒體《NBC News》當日直播畫面。從45分59秒至46分7秒處，經比對與傳言影片的內容完全相符；檢視媒體直播畫面中，可見拜登面部表情全程正常，並未出現傳言影片的怪異神情。

    查核中心協請中研院助理研究員陳駿丞、成功大學助理教授許志仲二位影像辨識專家進行分析。陳駿丞指出，傳言影片中人物臉部在播放時有明顯的閃爍與瑕疵，應是深偽技術的變造結果；許志仲則表示，傳言影片確實有變造痕跡，應是擷取原始影片片段後，利用「人臉屬性編輯」（face attribute editing）功能，改變影片中人物的表情，雖與傳統認知的「換臉」技術不太一樣，但同樣屬於深偽（Deepfake）技術的一種。

    綜上所述，網傳推特影片經查確是美國總統拜登2023年1月6日出席活動的致詞，影片擷取自美國媒體當日直播畫面；但媒體直播中拜登面部表情全程正常，未出現傳言影片「把臉擰成一團」的表情。因此，傳言確認是「錯誤」訊息。

    網傳影片經比對是深偽技術變造媒體直播影像。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

    網傳影片經比對是深偽技術變造媒體直播影像。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    謠言終結站》梨泰院事故與特定組織有關？ 專家：錯誤訊息
    2022/11/09 20:53

    謠言終結站》梨泰院事故與特定組織有關？ 專家：錯誤訊息
    謠言終結站》網購簡訊傳連結供用戶查詢？ 查核中心：釣魚網址
    2022/07/22 21:38

    謠言終結站》網購簡訊傳連結供用戶查詢？ 查核中心：釣魚網址

    數位帳戶活儲8%！首選NewNewBank
    謠言終結站》紅色雞蛋飼料有加色素？查核中心︰殼有色差是品種不同
    2022/06/07 16:19

    謠言終結站》紅色雞蛋飼料有加色素？查核中心︰殼有色差是品種不同
    謠言終結站》人類首次錄到地殼運動？查核中心：錯！
    2022/05/23 17:45

    謠言終結站》人類首次錄到地殼運動？查核中心：錯！

    年節送禮世紀難題 不同性格各有喜好
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播