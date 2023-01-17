謠言終結站》演說時「臉擰成一團」 查核中心：拜登也被變臉

網傳影片經比對是深偽技術變造媒體直播影像。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

2023/01/17 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台推特（Twitter）流傳一則搭配影片的推文，影片中美國總統拜登（Joe Biden）在致詞時，臉部表情猙獰，被推文形容「把臉擰成一團」。經比對後，確定為運用軟體，變造拜登臉部表情，是「錯誤」訊息。

「TFC台灣事實查核中心」本月16日發布的「事實查核報告」指出，網傳推特影片「美國總統拜登演說時臉擰成一團」的確切來源，事實上是2023年1月6日，拜登出席紀念「美國國會致命襲擊事件2週年」，頒發總統公民獎章（Presidential Citizens Medal）給14人，表彰獲獎人在2020年總統大選後為捍衛美國民主而戰。

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推特流傳的致詞片段，擷自美國媒體《NBC News》當日直播畫面。從45分59秒至46分7秒處，經比對與傳言影片的內容完全相符；檢視媒體直播畫面中，可見拜登面部表情全程正常，並未出現傳言影片的怪異神情。

查核中心協請中研院助理研究員陳駿丞、成功大學助理教授許志仲二位影像辨識專家進行分析。陳駿丞指出，傳言影片中人物臉部在播放時有明顯的閃爍與瑕疵，應是深偽技術的變造結果；許志仲則表示，傳言影片確實有變造痕跡，應是擷取原始影片片段後，利用「人臉屬性編輯」（face attribute editing）功能，改變影片中人物的表情，雖與傳統認知的「換臉」技術不太一樣，但同樣屬於深偽（Deepfake）技術的一種。

綜上所述，網傳推特影片經查確是美國總統拜登2023年1月6日出席活動的致詞，影片擷取自美國媒體當日直播畫面；但媒體直播中拜登面部表情全程正常，未出現傳言影片「把臉擰成一團」的表情。因此，傳言確認是「錯誤」訊息。

網傳影片經比對是深偽技術變造媒體直播影像。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

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