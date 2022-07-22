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    謠言終結站》網購簡訊傳連結供用戶查詢？ 查核中心：釣魚網址

    近日網上流傳網購簡訊傳連結提供用戶查詢，對此，台灣事實查核中心經查證後指出，網傳簡訊與網址為「錯誤」訊息。（圖擷取自台灣事實查核中心網頁）

    近日網上流傳網購簡訊傳連結提供用戶查詢，對此，台灣事實查核中心經查證後指出，網傳簡訊與網址為「錯誤」訊息。（圖擷取自台灣事實查核中心網頁）

    2022/07/22 21:38

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網上流傳內容為「您的貨運單號是70****76，請透過以下連結查詢」的簡訊，下方還附上網址，對此，台灣事實查核中心查證指出，網傳簡訊與網址為「錯誤」訊息。

    經台灣事實查核中心實測後發現，安卓手機點擊網址，會跳出「請下載並安裝最新版黑貓應用」的視窗，關閉視窗後，將導向看起來像黑貓宅急便（統一速達）的網頁。然而實際點擊該網頁的連結，均顯示查無頁面；以蘋果手機點擊網址，則會跳出「為了保護Apple Store 的帳戶，您的帳戶已被限制，需要重新認證」，關閉視窗後，將導向看起來像Apple ID登入頁面。

    後來查核中心致電詢問「統一速達」公關部、「宅配通」（大嘴鳥），兩者皆表示，寄給收件人的簡訊，只會有文字，不會提供任何網址連結，且一定會提供完整的貨運單號，供收件人自行上網查詢。

    趨勢科技防詐人劉彥伯表示，網傳網址是釣魚網址，不法人士為了躲避追查和阻擋，會不斷製造新網址出來，因此每個網址都不會存活太久，過一陣子就會失效。即使網址未失效，所顯示的畫面可能經過偽裝。他進一步提醒，若用戶依網址要求登入帳戶，帳號與密碼就會被盜走。

    綜上，網傳簡訊與網址為「錯誤」訊息。

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