尷尬！拜登幫金恩博士兒媳唱生日快樂 當場忘了她的名字

美國總統拜登幫金恩博士兒媳安德里亞唱生日快樂歌，孰料卻當場忘了她的名字。（美聯社）

2023/01/17 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登16日出席人權組織國家行動網（National Action Network）的活動，為民權運動領袖金恩博士（Martin Luther King, Jr.）的兒媳安德里亞（Arndrea）唱生日快樂歌，孰料卻當場忘了她的名字。

據《紐約郵報》報導，16日正逢金恩博士逝世紀念日，金恩博士65歲兒子金恩三世（Martin Luther King III）與49歲太太安德里亞主持了人權組織的活動，拜登特地出席並為安德里亞慶生。

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拜登表示，他知道今天同時也是安德里亞的生日，而自己的太太家裡有個規矩，那就是別人過生日時要幫對方唱生日快樂歌，緊接著拜登就開唱「Happy birthday to you～Happy birthday to you」。

不過，到了第3句要加人名時，拜登目光似乎在提詞機上搜尋安德里亞的名字是啥，最終唱出「Happy birthday, dear Valz-dvit」，明顯是念錯安德里亞的名字，沒人知道Valz-dvit是什麼。

事實上，現年80歲的拜登是美國歷來最年長的總統，他的精神狀況經常成為外界焦點。去年9月時，拜登當眾詢問已故眾議員沃羅斯基（Jackie Walorski）在哪裡，但他明明曾在沃羅斯基離世後公開哀悼，並打過電話安慰對方的家人。

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