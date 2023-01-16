史上銷售最快！ 哈利王子爭議新書《備胎》打破金氏紀錄

英國哈利王子備受爭議的自傳《Spare》成為有史以來銷售最快的非小說類書籍。（歐新社）

2023/01/16 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）備受爭議的自傳《Spare》（暫譯「備胎」），本月10日在美國、加拿大和英國等國家全面開賣造成搶購，成為有史以來銷售最快的非小說類書籍，打破美國前總統歐巴馬（Barack Obama）於2020年發行的《應許之地》（A Promised Land），創下金氏世界紀錄。

金氏世界紀錄官網13日指出，哈利王子飽受爭議的新書《備胎》，成為有史以來銷售速度最快的非小說類書籍，該書在美國、加拿大和英國發行的第一天就賣出143萬本。這項紀錄此前由歐巴馬2020年11月17日發行的回憶錄《應許之地》保持，該書在發行首日賣出88.7萬本。

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《備胎》一書在10日正式上架前5天提前於西班牙曝光內容，包括哈利曾吸毒、與其兄長威廉王子（Prince William）打架、從軍時殺人等細節，這些頗具話題性的內容就是該書熱銷的主因。加上哈利王子在出版前就上遍各大脫口秀節目積極宣傳，並透露英國王室曾阻撓他發行新書，這點就讓不少讀者想買書來看看究竟是什麼樣的內容能讓英國王室如此繃緊神經。

據悉，《備胎》在美國的首刷是200萬本，不過現在已經安排二刷，就是為了滿足美國讀者的龐大需求。全美最大出版集團「企鵝藍燈書屋」（Penguin Random House）表示，「據我們所知，目前唯一首日銷量比《備胎》更高的是英國作家J·K·羅琳創作的《哈利波特》（Harry Potter）系列。」

金氏紀錄指出，在哈利王子和歐巴馬之前，全球銷售最快非小說類書籍是歐巴馬妻子蜜雪兒（Michelle Obama）2018年11月13日發行的《成為這樣的我》（Becoming），該書發行首日賣出72.5萬本；在更之前則是美國前總統柯林頓（Bill Clinton）2004年6月22日發行的《我的人生》（My Life），發行首日銷售40萬本。

至於史上首日銷售最快的書籍是《哈利波特－死神的聖物》（Harry Potter and the Deathly Hallows），是J·K·羅琳撰寫哈利波特系列小說的最後一部，於2007年7月21日發行，首日賣出高達830萬本，相當於每小時就賣出34萬5833本。

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