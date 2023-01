緬甸特別顧問委員會︰軍政府武器設備 台灣是採購數位機床中繼站

2023/01/16 17:03

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸自2021年軍政府推翻以翁山蘇姬為首的民主政府後,該國內戰不斷甚至傳出大屠殺,國際獨立組織「緬甸特別顧問委員會」(The Special Advisory Council on Myanmar's)

最新報告指出,軍政府自製武器對付自家人民,而其採購原料、設備供應牽扯到美國、法國、印度、日本等45個國家,台灣還是採購高階數位機床的重要中繼站。

根據《BBC》報導,外界推估,軍政府殺害至少2萬6千人。「緬甸特別顧問委員會」最新報告指出,從軍事文件、工廠衛星照片可證,緬甸軍政府早在2017年就開始自製武器,而羅興亞人大屠殺現場找到有國防工業局標記的子彈、槍支。

「緬甸特別顧問委員會」追蹤發現,有些武器製造設備來自奧地利供應商GFM Steyr,為避開歐盟制裁,若有需要維護設備送來台灣,由GFM Steyr技術人員在此進行保養。

「緬甸特別顧問委員會」最新報告還寫到,台灣被緬甸國防工業局當作重要中繼站,以便購買來自歐洲製造商的高階數位機床等。

「緬甸特別顧問委員會」還指出,緬甸軍政府自製武器從多國採購原料,先從中國、新加坡運進銅鐵;從航運紀錄、相關消息追蹤到印度、俄羅斯公司出售保險絲、雷管;部分機器則來自美國、德國、日本、烏克蘭;軟體程式則是以色列、法國撰寫;而新加坡某公司則是中間人,協助軍政府與各供應商交易。

報告撰寫人、聯合國緬甸獨立國際實況調查團成員克里斯(Chris Sidoti)表示,聯合國安理會沒有對軍政府實施國際制裁,只靠個別國家、國家組織自行推動制裁,許多供應商因此透過未實施制裁的國家與緬甸打交道。

