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    緬甸特別顧問委員會︰軍政府武器設備 台灣是採購數位機床中繼站

    國際獨立組織「緬甸特別顧問委員會」揭露，軍政府從45國採購原料設備自製武器對付反抗軍。（取自緬甸特別顧問委員會官網）

    國際獨立組織「緬甸特別顧問委員會」揭露，軍政府從45國採購原料設備自製武器對付反抗軍。（取自緬甸特別顧問委員會官網）

    2023/01/16 17:03

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸自2021年軍政府推翻以翁山蘇姬為首的民主政府後，該國內戰不斷甚至傳出大屠殺，國際獨立組織「緬甸特別顧問委員會」（The Special Advisory Council on Myanmar's）

    最新報告指出，軍政府自製武器對付自家人民，而其採購原料、設備供應牽扯到美國、法國、印度、日本等45個國家，台灣還是採購高階數位機床的重要中繼站。

    根據《BBC》報導，外界推估，軍政府殺害至少2萬6千人。「緬甸特別顧問委員會」最新報告指出，從軍事文件、工廠衛星照片可證，緬甸軍政府早在2017年就開始自製武器，而羅興亞人大屠殺現場找到有國防工業局標記的子彈、槍支。

    「緬甸特別顧問委員會」追蹤發現，有些武器製造設備來自奧地利供應商GFM Steyr，為避開歐盟制裁，若有需要維護設備送來台灣，由GFM Steyr技術人員在此進行保養。

    「緬甸特別顧問委員會」最新報告還寫到，台灣被緬甸國防工業局當作重要中繼站，以便購買來自歐洲製造商的高階數位機床等。

    「緬甸特別顧問委員會」還指出，緬甸軍政府自製武器從多國採購原料，先從中國、新加坡運進銅鐵；從航運紀錄、相關消息追蹤到印度、俄羅斯公司出售保險絲、雷管；部分機器則來自美國、德國、日本、烏克蘭；軟體程式則是以色列、法國撰寫；而新加坡某公司則是中間人，協助軍政府與各供應商交易。

    報告撰寫人、聯合國緬甸獨立國際實況調查團成員克里斯（Chris Sidoti）表示，聯合國安理會沒有對軍政府實施國際制裁，只靠個別國家、國家組織自行推動制裁，許多供應商因此透過未實施制裁的國家與緬甸打交道。

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