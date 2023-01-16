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    美國嫌犯持利器刺傷大學生 傳受害者真實身分是中國華裔

    美國一名婦女持利器攻擊亞裔美籍大學生，並稱犯案動機源自於對方的種族，不排除是仇恨犯罪。（美聯社）

    美國一名婦女持利器攻擊亞裔美籍大學生，並稱犯案動機源自於對方的種族，不排除是仇恨犯罪。（美聯社）

    2023/01/16 10:29

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名婦女手持利器攻擊一名亞裔大學生，目前警方還未公佈該學生姓名和傷勢情況，但行兇的婦女稱起意攻擊的原因和「對方種族有關」，不排除是仇恨犯罪。據悉，犯下此案的婦女以謀殺未遂罪名被起訴。

    綜合外媒報導，現年56歲的戴維斯（Billy R. Davis）於11日和一名印第安納大學亞裔學生搭乘同一輛公車，兩人正準備下車時，戴維斯突然手持尖刀攻擊該學生頭部；根據監視器畫面，戴維斯在行兇前和該學生並未有任何互動。其中一名目擊者尾隨戴維斯並報警處理，受害學生隨後被送往醫院治療。

    媒體取得法庭文件，內容顯示戴維斯的犯案動機和受害學生的種族有關，據《華盛頓郵報》指出，受害學生是來自中國的華裔學生；戴維斯稱攻擊受害學生是因為「這樣就可以減少一個炸毀美國的人」。戴維斯原先以嚴重傷害罪名被起訴，據《美國廣播公司》，戴維斯坦承犯下罪行後，罪名改為「謀殺未遂」。

    對此，印第安納大學副校長溫布許（James C. Wimbush）則在臉書發表聲明，表示「反亞裔的仇恨是不爭事實，而且會對個人和整個社區帶來痛苦影響，任何人都不應該因為其背景、種族、傳統面臨騷擾或暴力」。該校的亞洲文化中心也發文聲援受害者，指控這起案件是具有針對性的仇恨犯罪，呼籲學生分享自身恐懼和憤怒感受。

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