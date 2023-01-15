敲響普廷政權喪鐘？ 俄國「印古什自治共和國」爭取獨立
〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續中，俄羅斯高加索山區印古什（Ingushetia）共和國爭取獨立的人士，13日在土耳其伊斯坦堡成立印古什獨立委員會，宣布將爭取「印古什自治共和國」獨立，並嚴詞譴責莫斯科入侵烏克蘭。
印古什獨立委員會在聲明中譴責俄對烏克蘭、喬治亞共和國等國的入侵，並拒絕承認俄羅斯對克里米亞地區的吞併、呼籲國際承認莫斯科1944、1992年對印古什人的種族清洗，同時宣布將爭取「印古什自治共和國」重新獨立。
請繼續往下閱讀...
印古什自治共和國位於大高加索山脈北麓中段，面積4000平方公里，人口50萬，首都馬卡斯市。印古什人，自稱加爾蓋人，屬歐羅巴人種高加索類型，講東北高加索語族納克語支印古什語。
1934年，前蘇聯獨裁者史達林將車臣與印古什合併為一個自治共和國，1944年，史達林以串通納粹德國為由，強制把約60萬車臣人與印古什人遷往中亞，其中1/3死於遷徙過程。1992年6月，與車臣分設，建制為「印古什自治共和國」。
據統計，俄羅斯聯邦內部目前有22個共和國，這些國家雖然歸俄羅斯聯邦管轄，但他們的自治權相當大。
Congress of Supporters of the Independence of Ingushetia （now a part of Russia） took place in Istanbul.— Anton Gerashchenko （@Gerashchenko_en） January 11, 2023
In their declaration Ingushetia elder condemned Russian annexation of Crimea, invasion to Ukraine and other Russian war crimes. Ingushetia will strive for independence. pic.twitter.com/E3vY3mPEuT