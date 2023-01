敲響普廷政權喪鐘？ 俄國「印古什自治共和國」爭取獨立

2023/01/15 22:39

〔編譯陳成良/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續中,俄羅斯高加索山區印古什(Ingushetia)共和國爭取獨立的人士,13日在土耳其伊斯坦堡成立印古什獨立委員會,宣布將爭取「印古什自治共和國」獨立,並嚴詞譴責莫斯科入侵烏克蘭。

印古什獨立委員會在聲明中譴責俄對烏克蘭、喬治亞共和國等國的入侵,並拒絕承認俄羅斯對克里米亞地區的吞併、呼籲國際承認莫斯科1944、1992年對印古什人的種族清洗,同時宣布將爭取「印古什自治共和國」重新獨立。

請繼續往下閱讀...

印古什自治共和國位於大高加索山脈北麓中段,面積4000平方公里,人口50萬,首都馬卡斯市。印古什人,自稱加爾蓋人,屬歐羅巴人種高加索類型,講東北高加索語族納克語支印古什語。

1934年,前蘇聯獨裁者史達林將車臣與印古什合併為一個自治共和國,1944年,史達林以串通納粹德國為由,強制把約60萬車臣人與印古什人遷往中亞,其中1/3死於遷徙過程。1992年6月,與車臣分設,建制為「印古什自治共和國」。

據統計,俄羅斯聯邦內部目前有22個共和國,這些國家雖然歸俄羅斯聯邦管轄,但他們的自治權相當大。

Congress of Supporters of the Independence of Ingushetia (now a part of Russia) took place in Istanbul.



In their declaration Ingushetia elder condemned Russian annexation of Crimea, invasion to Ukraine and other Russian war crimes. Ingushetia will strive for independence. pic.twitter.com/E3vY3mPEuT