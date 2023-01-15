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    水族館遊客閃光燈狂拍 大魚「朝玻璃衝」爆血死亡

    數名觀眾使用閃光燈拍照，造成鮪魚突快速衝向玻璃，瞬間死亡。（圖擷取至Kenneth's Perspective）

    數名觀眾使用閃光燈拍照，造成鮪魚突快速衝向玻璃，瞬間死亡。（圖擷取至Kenneth's Perspective）

    2023/01/15 19:20

    〔即時新聞／綜合報導〕2007年日本沖繩美麗海水族館發生一起「大魚撞玻璃」的死亡事件，近日，事發影片重新被上傳至美國論壇Reddit，當時，數名觀眾貼著透明玻璃牆，使用閃光燈拍照，嚇得水中的一隻鮪魚突快速衝向玻璃，讓牠瞬間死亡，造成許多網友氣憤議論。

    《太陽報》報導，這起事件發生在2007年，當時大型水族箱前擠滿人潮，觀眾紛紛拿起手機開啟拍照功能，拍下水族裡的海洋生物，結果，閃光燈的亮光，引來一隻鮪魚的注意，快速的撞上透明牆，導致頭部爆血死亡，血染水缸。

    將影片重新上傳至論壇的原PO表示，「這就是為什麼水族館不允許用閃光燈拍照，因閃光燈就像光從水中反射回來，魚看不到玻璃，認為仍是一片水域。」然而，鮪魚是否因被閃光燈吸引而撞死，仍未有確切證據。

    不少網友看到影片後留言回應，「關於閃光燈拍攝，水族館需執行規則。」、「相機的閃光燈讓牠誤認為進食反應，導致盲目地撞擊玻璃。」、「部分動物園和水族館限制開啟閃光燈拍照是有原因的，因為會干擾及激怒動物。」

    先前，曾發生過虎鯨（Hugi）在水族館被圈養時，因自由受到限制，於是自己把頭撞上水族箱，做出試圖逃跑等行為。

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