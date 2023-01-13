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    好心酸！PO零遊客照片 日本水族館：大家都去滑雪

    日本鶴岡市立加茂水族館近日PO出一張照片，大廳只有一名工作人員獨自站在崗位上，前方卻沒有任何遊客。（圖翻攝自@JELLYFISHAQ 推特）

    日本鶴岡市立加茂水族館近日PO出一張照片，大廳只有一名工作人員獨自站在崗位上，前方卻沒有任何遊客。（圖翻攝自@JELLYFISHAQ 推特）

    2023/01/13 22:37

    〔即時新聞／綜合報導〕連中國也宣布邊境解封，全球迎接疫後觀光復甦，日本山形縣鶴岡市的水族館卻在推特上發出「入館者0人」的貼文，畫面中看不到任何遊客，大廳只有一名工作人員，十分冷清。貼文一出，吸引不少網友回覆送暖。

    鶴岡市立加茂水族館曾獲得金氏世界紀錄認證，展示的水母種類全世界最多，最近館方也提供中小學生免費入場及水母導覽等活動。但水族館的官方推特近日卻發文：「1月10日10:00 入館者0人。」貼文下方還附上一張照片，大廳中只有一名工作人員獨自站在崗位上，而前方卻沒有任何遊客，顯得十分冷清。

    許多網友看到後紛紛貼出過去到訪時所拍攝的照片，並留言表示，「水族館位於寒冷的日本海沿岸，但看到魚和水母心理暖暖的」、「來山形一定要去的啊」、「很好的地方，還會想再去!」、「去年夏天我有去！那邊有很多水母，非常漂亮！今年還想再去一次」。

    看到許多網友熱情回覆後，水族館解釋，由於現在是冬季，遊客大多選擇滑雪行程，再加上受到疫情的影響，因此才沒有遊客到訪。如今受到網友的鼓勵，館方也表示，歡迎大家有空隨時前來，館內的魚群、水母和其他水生動物，都會好好等著大家。

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