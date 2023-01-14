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    防中國擴張！日本贈大馬海警「秘密」武器 指導南海聯合訓練

    馬來西亞海岸警備隊週四在日本海上保安廳的指導下，於南海進行軍事訓練，目的在加強馬來西亞該海域內應對外國船隻威脅的實力。（圖擷自臉書/Embassy of Japan in Malaysia）

    馬來西亞海岸警備隊週四在日本海上保安廳的指導下，於南海進行軍事訓練，目的在加強馬來西亞該海域內應對外國船隻威脅的實力。（圖擷自臉書/Embassy of Japan in Malaysia）

    2023/01/14 23:58

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著南海維安狀況日漸緊繃，馬來西亞海岸警備隊週四（12日）由日本海上保安廳指導集訓，目的在加強馬來西亞該海域內應對外國船隻威脅的實力。

    綜合外媒報導，由於中國在南海擴張動作不斷，促使日本與馬來西亞2國展開防衛合作，並簽署一系列協議，包括日本提供馬來西亞裝備技術。而這次訓練為日本外務省國際協力機構（JICA）的計劃，日方12日在馬來西亞婆羅洲島海岸進行，目的在提高馬來西亞海岸警備隊的能力。

    據報導，日本提供馬國海岸警備隊巡邏艇一套特殊「船用特殊音響設備」，功能類似於遠程高音喇叭，讓警備隊得以向遠方目標發送穩定語音音頻。

    隨著演練開始，馬國海岸警備隊隊員將這台設備應用於訓練中，面對非法外國漁船，海岸警備隊發出「漁船已進入馬來西亞經濟海域」等語音警告，要求漁船離開。

    馬國海岸警備隊官員指出，透過這次訓練，馬國海岸警備隊已經相當熟悉如何操作這型號音響設備，「一切非常順利，感謝日本海上保安廳的協助與合作，我國海上警備能力勢必改善許多」。此外，有消息指出，日本還打算贈送4台該音響設備給馬來西亞。

    由於許多國家企圖染指南海海域資源，容易入侵鄰近的馬來西亞經濟海域，像中國海警船和科學研究船於2021年曾闖入，而越南漁船近幾年在馬國經濟海域的非法捕撈案件也層出不窮。除了馬來西亞外，其他也聲稱擁有南海全部或部分主權的國家地區亦包括中國、越南、菲律賓、印尼、汶萊及台灣。

    馬來西亞海岸警備隊週四在日本海上保安廳的指導下，於南海進行軍事訓練，目的在加強馬來西亞該海域內應對外國船隻威脅的實力。（圖擷自臉書/Embassy of Japan in Malaysia）

    馬來西亞海岸警備隊週四在日本海上保安廳的指導下，於南海進行軍事訓練，目的在加強馬來西亞該海域內應對外國船隻威脅的實力。（圖擷自臉書/Embassy of Japan in Malaysia）

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