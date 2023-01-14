緊急停飛！乘客AirDrop狂收「飛機失事照」 還附阿拉伯文死亡恐嚇

土耳其飛馬航空一架準備起飛的班機上，有民眾刻意用AirDrop傳墜機照給其他人製造恐慌，因此該班機延後起飛；示意圖。（圖翻攝自推特）

2023/01/14 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其飛馬航空（Pegasus Airlines）13日一架班機準備從以色列班古里昂機場（Ben Gurion Airport）起飛時，有乘客涉嫌透過蘋果手機iPhone內建功能「AirDrop」將一張飛機失事照片傳給身邊其他人，故意引起恐慌。後來這班分機臨時延後起飛，包含嫌犯在內10名乘客被帶下機調查。

據《以色列時報》 報導，嫌犯透過iPhone內建功能AirDrop，將過去飛機失事的新聞照傳送給機上的其他9名乘客，其中一張為2009年1月15日，美國全美航空（US Airways）1549號班機迫降於紐約哈德遜河上的照片，當時機上155名乘客以及機組員無人傷亡。

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報導指出，嫌犯除了傳送飛機失事照片之外，還用阿拉伯文寫著「希望所有人都去死」，企圖製造機上乘客恐慌。因此在航空公司和警方的要求下，嫌犯以及另外9名收到照片的乘客都被帶下飛機接受訊問。

機上一名乘客向警方表示「人們看到飛機墜毀的照片非常恐慌以害怕，最後向空服員求助，讓他們處理這件事。」

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