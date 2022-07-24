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    傻眼！ 西班牙廉航客機爆炸濃煙竄機艙 機長竟丟下乘客落跑

    西班牙廉航伏林航空一架客機近日發生起火事故，沒想到機長拋下乘客自行落跑。圖為伏林航空客機示意圖。（彭博）

    西班牙廉航伏林航空一架客機近日發生起火事故，沒想到機長拋下乘客自行落跑。圖為伏林航空客機示意圖。（彭博）

    2022/07/24 19:07

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙廉航伏林航空（Vueling Airlines）一架客機近日在巴塞隆納（Barcelona）準備起飛期，突傳出爆炸聲響並竄煙，引發恐慌。沒想到空服員要請機長下達指示時，機長竟已先逃之夭夭，讓乘客大傻眼。

    伏林航空一架從西班牙巴塞隆納飛往英國伯明罕（Birmingham）的客機，本月21日要起飛前發生起火事故。英國乘客班尼恩（Andrew Benion）向《太陽報》表示，事發當時聽到機身後方傳出疑似爆炸的聲響，接著開始有煙霧瀰漫整個機艙，所有燈光熄滅，緊急逃生的號誌燈亮起，所有乘客開始不安躁動。

    除了乘客，空服員也對突發狀況感到不知所措，由於遲遲等不到機長下達指示，安撫乘客待在座位之餘，也趕緊到駕駛艙找機長，沒到機艙前門一開，機長早已自己先逃走，其他機組人員見狀也趕緊落跑，只剩下一名盡責的空姐留下來，慌張的要所有乘客趕快下機逃生。

    班尼恩表示，當時機上大部分乘客都是英國人，得知機長和機組人員比乘客先落跑後都感到傻眼。之後所有乘客被安排至另一個航班，另一名機長在出發前向旅客道歉，但拒絕說明出事客機相關問題。不過班尼恩也慶幸還好不是在飛行過程中出事，否則後果不堪設想。

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