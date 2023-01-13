拜登和川普都私藏密件 專家：川普的法律風險更大

美國總統拜登（右）和前總統川普（左）都被揭發在不具公職期間私藏政府文件。（法新社檔案照）

2023/01/13 21:23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登私藏機密無件風波出現新進展，繼以前的辦公室後，其德拉瓦州自家的書房和車庫中也被找出密件，迫使司法部長賈蘭德（Merrick Garland）指派特別檢察官赫爾（Robert Hur）調查是否涉及不法。法律專家表示，拜登與前總統川普都被揭發私藏密件，但兩起案件在性質極為不同，川普恐怕會面臨更大的法律風險。

賈蘭德說明整起事件的時間軸，指去年11月2日，拜登律師在華府賓夕法尼亞大學拜登外交與全球參與中心、亦即拜登2017年卸下副總統職務後短暫工作的場所找到第1批密件，當時立即通知司法部及國家檔案和紀錄管理局（NARA），芝加哥聯邦檢察官勞許（John Lausch Jr.）也受命進行初步調查。

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去年12月20日，拜登私人律師再次表示，他們在拜登德拉瓦州威明頓市自家車庫中，找到第2批拜登任職副總統期間的機密文件。今年1月5日，勞許建議賈蘭德任命特別檢察官進一步調查。12日，拜登律師第3次通知司法部，在拜登家中書房找到另一份密件，而賈蘭德也正式宣布任命川普任內的馬里蘭州聯邦檢察官赫爾（Robert Hur）為特別檢察官，調查拜登私藏密件一事是否有任何人或實體違法。

《路透》指出，無論拜登或川普，都不應私下保留任何密件，在知情或自願下移除或保留密件，都屬非法行為，但這兩起必須動用特別檢察官調查的案件，在性質上極為不同。

川普一案是在NARA始終未能完整取回川普私藏文件的情況下，由司法部發布搜索令強行取回，最後發現逾300份機密文件。反之，拜登方面則是主動搜查、回報及繳交。專家表示，唯有蓄意保留或移除密件，才構得上犯罪，川普顯然比拜登面臨更多法律風險。

然而，拜登在批評川普私藏密件「不負責任」後，自己也被發現密藏文件，都讓司法部日後一旦必須起訴川普的情況變得更加複雜。新任共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫就揚言，國會有必要調查（拜登）此事。

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