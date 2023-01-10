為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登也傳「文件門」？私人辦公室發現副總統期間機密文件

    美國總統拜登今天（10日）被傳出，其律師通知國家檔案館，在拜登過往智庫的辦公室發現機密文件。（法新社）

    美國總統拜登今天（10日）被傳出，其律師通知國家檔案館，在拜登過往智庫的辦公室發現機密文件。（法新社）

    2023/01/10 11:37

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普先前因「文件門」遭美國聯邦調查局（FBI）人員前往海湖莊園搜查，並找出機密文件，因此受到外界質疑。然而現任總統拜登今天（10日）也被傳出，其律師通知國家檔案館，在拜登過往智庫的辦公室發現機密文件。

    《CNN》報導，拜登的律師指出，去年秋天，在拜登私人辦公室中發現他過往擔任副總統期間的機密文件，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）已對此要求調查。拜登的律師指出，他們去年11月於賓州大學拜登外交與全球事務中心（Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement）發現這些政府文件。

    消息人士透露，在拜登辦公室中找到的文件數量不多，目前尚未得知這些文件與什麼有關，也不清楚為何會被帶到拜登辦公室，拜登的法律顧問索柏（Richard Sauber）表示，關於這些歐巴馬-拜登政府的相關資料，白宮正與國家檔案館和司法部合作，其中有小部分資料屬於機密文件。

    共和黨人對此語帶譏諷地說，拜登總統一直在批評川普總統誤將機密文件帶回住所，但現在卻做出一樣的事情，這多麼諷刺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    三度問鼎白宮 川普宣布再戰2024
    2022/11/17 05:30

    三度問鼎白宮 川普宣布再戰2024
    川普提交文件 確定參加2024年總統大選
    2022/11/16 10:41

    川普提交文件 確定參加2024年總統大選

    期交所模擬競賽 北商高科包辦前三名
    擋下紅潮 拜登連任信心大增
    2022/11/11 05:30

    擋下紅潮 拜登連任信心大增
    美國期中選舉情勢緊張 CNN：該注意這7件事
    2022/11/09 13:22

    美國期中選舉情勢緊張 CNN：該注意這7件事

    全國電子破盤下殺65折起買到翻！
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播