拜登也傳「文件門」？私人辦公室發現副總統期間機密文件

美國總統拜登今天（10日）被傳出，其律師通知國家檔案館，在拜登過往智庫的辦公室發現機密文件。（法新社）

2023/01/10 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普先前因「文件門」遭美國聯邦調查局（FBI）人員前往海湖莊園搜查，並找出機密文件，因此受到外界質疑。然而現任總統拜登今天（10日）也被傳出，其律師通知國家檔案館，在拜登過往智庫的辦公室發現機密文件。

《CNN》報導，拜登的律師指出，去年秋天，在拜登私人辦公室中發現他過往擔任副總統期間的機密文件，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）已對此要求調查。拜登的律師指出，他們去年11月於賓州大學拜登外交與全球事務中心（Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement）發現這些政府文件。

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消息人士透露，在拜登辦公室中找到的文件數量不多，目前尚未得知這些文件與什麼有關，也不清楚為何會被帶到拜登辦公室，拜登的法律顧問索柏（Richard Sauber）表示，關於這些歐巴馬-拜登政府的相關資料，白宮正與國家檔案館和司法部合作，其中有小部分資料屬於機密文件。

共和黨人對此語帶譏諷地說，拜登總統一直在批評川普總統誤將機密文件帶回住所，但現在卻做出一樣的事情，這多麼諷刺。

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