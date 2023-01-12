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    拜登「文件門」尚在調查中 傳又找到第二批機密文件

    美國總統拜登被爆「文件門」案，其助手在辦公室又找出第二批機密文件。目前尚未公布第二批機密文件數量和內容，白宮也未回應此事。（法新社）

    美國總統拜登被爆「文件門」案，其助手在辦公室又找出第二批機密文件。目前尚未公布第二批機密文件數量和內容，白宮也未回應此事。（法新社）

    2023/01/12 10:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登日前爆出「文件門」案，在其私人辦公室中發現他任職副總統時的機密文件；根據美國媒體爆料，又在不同地方發現了第二批機密文件，詳情還不清楚。據悉，第一批機密文件數量不到12份。

    自去年11月其私人律師在辦公室發現機密文件，拜登助手便開始在拜登辦公使用過的地方尋找其他機密文件。根據美國媒體《NBC》 12日獨家報導，一位不具名知情人士透露，拜登助手在拜登的華盛頓辦公室發現散落各處的「第二批機密文件」。目前還不清楚第二批機密文件數量共有多少，文件內容也還未公布。

    拜登的法律顧問索柏（Richard Sauber）於9日曾發聲明指出，事件爆發後，這些機密文件已被轉交給國家檔案館局，而國家檔案局則將此事提交司法部審查。據《NBC》報導指稱，熟諳此事的消息來源表示，第一批機密文件數量不到12份。

    對此，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）拒絕回答有關機密文件的問題，因司法部尚在調查中。綜合外媒報導，截至目前為止，白宮尚未對「文件門」案發表評論或回應。

    據悉，機密文件應存放在安全位置。根據美國《總統檔案法》（Presidential Records Act），若政府已不具執政資格，必須將相關機密文件轉交給國家檔案局保管；拜登擔任歐巴馬政府副總統時的機密文件沒有轉交給國家檔案局，司法單位已展開調查。

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