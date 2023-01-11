拜登私人辦公室發現機密文件 外媒揭內容涵蓋3個國家

美國總統拜登也涉及「文件門」。（美聯社）

2023/01/11 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登昨天爆出涉及「文件門」，在其私人辦公室中發現他在副總統時期的國家機密文件，後續有更多細節出爐，有消息人士透露，文件主題涵蓋烏克蘭、伊朗與英國。

《CNN》報導，知情人士透露，美國總統拜登傳出，在去年秋天於其私人辦公室內，發現他在副總統期間的10份機密文件。拜登的律師指出，他們去年11月於賓州大學拜登外交與全球事務中心（Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement）發現這些政府文件，並通知國家檔案館。拜登的法律顧問索柏（Richard Sauber）則表示，關於這些歐巴馬-拜登政府的相關資料，白宮正與國家檔案館和司法部合作處理。

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報導表示，如今文件內容揭曉，包括情報備忘錄、簡報素材，涉及的主題則涵蓋烏克蘭、伊朗與英國。司法部長賈蘭德（Merrick Garland）已收到初步調查報告，目前正面臨關鍵決定，像是該如何繼續進行調查，以及是否展開全面刑事偵查。這些機密文件的時間序大約在2013至2016年之間。

目前外界關注的是，賈蘭德也參與調查美國前總統川普的「文件門」，他指派特別檢察官針對川普在2020年選舉時的活動進行刑事偵查，並對川普將文件帶往佛州渡假處展開調查。

對此川普在社群媒體上諷刺拜登，並要求聯邦調查局搜查拜登的辦公室，甚至是白宮，民主黨則對此事件表現出信心。

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