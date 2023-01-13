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    歪了！緬甸軍政府空襲叛軍 炸彈誤投入印度境內

    緬甸2021年2月發生政變，翁山蘇姬為首的民主政府被推翻，軍方成立軍政府至今。（法新社）

    緬甸2021年2月發生政變，翁山蘇姬為首的民主政府被推翻，軍方成立軍政府至今。（法新社）

    2023/01/13 20:51

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府派出戰機，目標為位於緬甸欽邦（ChinState）的一個親民主派的反叛組織維多利亞營（CampVictoria），結果這場空襲卻波及到印度境內。據悉，可能是因為軌跡計算錯誤，導致緬甸軍機投下的炸彈，至少有2枚落在印度境內。

    緬甸2021年2月發動軍事政變，推翻翁山蘇姬為首的民主政府，對正在境內的反叛份子發動軍事打擊，而欽邦軍（CNA）是當地民族武裝團體，與其他反叛團體並肩作戰，他們的口號是恢復緬甸的民主，維多利亞營正是欽邦軍的總部。

    據國外媒體《衛報》報導，緬甸軍政府10日派出兩架戰機襲擊位於印度邊境的反叛組織營地維多利亞營，其中一架成功擊中了緬甸境內的目標，第二架飛機的兩枚導彈卻落入印度境內，外界也分析，緬甸空軍這次之所以誤判目標，是因為軌跡計算錯誤。

    報導指出，目擊者聲稱造成轟炸的是由三架戰鬥機和兩架直升機發起的，叛軍營地指揮官表示，由於營地相當靠近印度邊境，原本預計緬甸軍政府不會發動空襲，而令指揮官感動的是，印度醫生願意進入緬甸，幫助治療無法轉移的傷者。

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