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    煽動仇視羅興亞人 「緬甸賓拉登」獲頒國家獎章

    緬甸僧侶威拉圖（Wirathu）因挑起宗教仇恨煽動紛爭，被冠上「緬甸賓拉登」的稱號，今天卻獲得緬甸軍政府頒發國家獎章公開讚揚。（法新社資料照）

    緬甸僧侶威拉圖（Wirathu）因挑起宗教仇恨煽動紛爭，被冠上「緬甸賓拉登」的稱號，今天卻獲得緬甸軍政府頒發國家獎章公開讚揚。（法新社資料照）

    2023/01/03 21:20

    〔中央社〕煽動紛爭的緬甸僧侶威拉圖（Wirathu）因挑起宗教仇恨，被冠上「緬甸賓拉登」的稱號。不過軍政府今天頒發國家獎章給威拉圖，公開讚揚他在國內的作為。

    法新社報導，緬甸軍方新聞團隊表示，威拉圖今天獲頒Thiri Pyanchi頭銜，以表彰他「造福緬甸聯邦的傑出事業」，由軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）授獎。

    威拉圖曾在緬甸發生奪命族群暴動後，登上美國「時代雜誌」（TIME）2013年7月號封面故事「佛教徒的恐怖面目」（The Face of Buddhist Terror）。

    軍政府明天將慶祝緬甸脫離英國獨立75週年，威拉圖是獲頒獎章與榮譽頭銜的數百人之一。

    威拉圖長期以來以其民族主義式的反伊斯蘭言論聞名，尤其是針對少數民族羅興亞（Rohingya）穆斯林的發言。

    他曾呼籲抵制穆斯林開設的商家、限制佛教徒與穆斯林通婚。人權團體表示，這些言論助長對穆斯林的敵意，並為軍方2017年鎮壓羅興亞人奠定基礎。那次鎮壓迫使約74萬羅興亞人跨境逃入孟加拉。

    之後威拉圖被翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的前政府以煽動叛亂罪名關入大牢。

    然而，緬甸軍方在2021年2月推翻翁山蘇姬政府後，同年9月宣布已撤銷威拉圖所有指控，並予以釋放。

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