為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    緬甸軍政府大特赦7012囚犯 翁山蘇姬……

    緬甸軍政府領導人敏昂萊4日在首都奈比多的獨立節閱兵中校閱部隊。（法新社）

    緬甸軍政府領導人敏昂萊4日在首都奈比多的獨立節閱兵中校閱部隊。（法新社）

    2023/01/04 17:56

    〔編譯張沛元／綜合報導〕緬甸國家廣播公司（MRTV）4日報導，為紀念1月2日緬甸獨立75周年，緬甸軍政府將特赦7012名囚犯，但目前並不清楚是否包括政治犯。

    MRTV指出，因謀殺與強姦而遭定罪的囚犯，或被控與爆裂物、非法結社、武器、毒品、天災管理以及貪腐有關之罪名而入獄者，不在這波獨立節特赦名單之列。

    目前並不清楚特赦名單中是否包括政治犯，但據信應該不包括77歲的緬甸民主領袖翁山蘇姬，因為翁山蘇姬被控的十多項罪名中，就包括不被列入這波特赦的貪腐。

    翁山蘇姬的案件日前已全數審理完畢，被控的罪名全數遭到定罪，總刑期累計達33年。

    緬甸軍方在2021年2月1日發動政變，推翻以諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬為首的民選政府，血腥鎮壓不滿政變的街頭抗議，有多達上萬人被捕。

    英、美、加與歐盟等西方國家稍後對緬甸祭出制裁，但緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）4日在獨立節閱兵儀式上發表演說時說，在緬甸面對所有壓力、批評與攻擊之際，仍有包括「中國、印度、泰國、寮國與孟加拉」等鄰國密切與之合作，他要感謝若干與緬甸軍政府積極合作的國際與區域的國家、組織以及個人。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    煽動仇視羅興亞人 「緬甸賓拉登」獲軍政府頒國家獎章
    2023/01/03 21:20

    煽動仇視羅興亞人 「緬甸賓拉登」獲軍政府頒國家獎章
    翁山蘇姬再被判5罪 累積刑期達33年
    2022/12/30 17:24

    翁山蘇姬再被判5罪 累積刑期達33年

    拼年終「報復性熬夜」 用一招輕鬆護肝
    已有上千名軍人喪生 緬甸「民族團結政府」籲國際協助
    2022/12/02 14:22

    已有上千名軍人喪生 緬甸「民族團結政府」籲國際協助
    緬甸軍政府轟礦場3中國人身亡 揭露當地犯罪活動猖狂
    2022/11/22 10:52

    緬甸軍政府轟礦場3中國人身亡 揭露當地犯罪活動猖狂

    膝蓋內側隱隱作痛是開始退化了嗎？
    日本記者拍攝緬甸示威 軍政府再依「違法移民法」判3年
    2022/10/12 18:42

    日本記者拍攝緬甸示威 軍政府再依「違法移民法」判3年
    緬甸全民盟遭軍政府清算 翁山蘇姬左右手被判20年徒刑
    2021/10/29 22:15

    緬甸全民盟遭軍政府清算 翁山蘇姬左右手被判20年徒刑
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播