緬甸軍政府大特赦7012囚犯 翁山蘇姬……

緬甸軍政府領導人敏昂萊4日在首都奈比多的獨立節閱兵中校閱部隊。（法新社）

2023/01/04 17:56

〔編譯張沛元／綜合報導〕緬甸國家廣播公司（MRTV）4日報導，為紀念1月2日緬甸獨立75周年，緬甸軍政府將特赦7012名囚犯，但目前並不清楚是否包括政治犯。

MRTV指出，因謀殺與強姦而遭定罪的囚犯，或被控與爆裂物、非法結社、武器、毒品、天災管理以及貪腐有關之罪名而入獄者，不在這波獨立節特赦名單之列。

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目前並不清楚特赦名單中是否包括政治犯，但據信應該不包括77歲的緬甸民主領袖翁山蘇姬，因為翁山蘇姬被控的十多項罪名中，就包括不被列入這波特赦的貪腐。

翁山蘇姬的案件日前已全數審理完畢，被控的罪名全數遭到定罪，總刑期累計達33年。

緬甸軍方在2021年2月1日發動政變，推翻以諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬為首的民選政府，血腥鎮壓不滿政變的街頭抗議，有多達上萬人被捕。

英、美、加與歐盟等西方國家稍後對緬甸祭出制裁，但緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）4日在獨立節閱兵儀式上發表演說時說，在緬甸面對所有壓力、批評與攻擊之際，仍有包括「中國、印度、泰國、寮國與孟加拉」等鄰國密切與之合作，他要感謝若干與緬甸軍政府積極合作的國際與區域的國家、組織以及個人。

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