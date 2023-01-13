抨擊英日「准入協定」 中國外交部：中國是「夥伴」非挑戰

日本首相與英國首相11日簽署「准入協定」。對於英日兩國共同將中國視為「挑戰」，中國外交部發言人汪文斌（見圖）反擊，並表明中國是「夥伴」非「挑戰」。（路透）

2023/01/13 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕目前正進行歐美5國訪問行程的日本首相岸田文雄，11日與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）簽署允許雙方相互駐軍「准入協定（Reciprocal Access Agreement）」。對於英日2國共同將中國視為「挑戰」，中國方面大力抨擊，並表明中國是「夥伴」而非「挑戰」。

綜合外媒報導，英國與日本週三簽署的一項防務協議「准入協定」，允許2國在對方領土上部署軍隊，且2國都將中國描述為亞太地區的「挑戰」。此舉引來中國不滿，中國外交部發言人汪文斌批評：「亞太地區應著重於和平發展，而非地緣博弈的競技場」。汪文斌更強調，中國是各國合作的夥伴，並不是任何國家的挑戰。

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汪文斌也補充，所謂「防務合作」應該是有利於增進各國間的相互理解、信任與合作，沒有必要製造假想敵，更不應該把國家間「集團對抗」等舊思維帶到亞太地區，無端引發衝擊。

據報導，「准入協定」是日本首次與歐洲國家簽署此類協議。該協定除了加強英日國防與安全合作，也允許雙方在彼此領土部署軍隊等，對英國來說，這無疑是英國地緣政治向亞太地區傾斜的重大里程碑。

英國皇家聯合研究所（Royal United Services Institute）分析師埃亞爾（Jonathan Eyal）表示，面對俄羅斯入侵烏克蘭及中國與日俱增軍事擴張，日本正尋求穩固防務關係，「我們願意幫助日本訓練，關鍵在於反應的機動性，這是日本目前缺乏的」。

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