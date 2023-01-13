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    美大學教授鼓勵男學生多看「同性戀A片」惹議 校方表態支持

    美國賓州州立大學社會學教授鼓勵異性戀男學生「多看同性戀A片」，他相信每個人都有機會成為雙性戀。（圖擷取自「Soc_119」IG）

    美國賓州州立大學社會學教授鼓勵異性戀男學生「多看同性戀A片」，他相信每個人都有機會成為雙性戀。（圖擷取自「Soc_119」IG）

    2023/01/13 11:35

    〔即時新聞／綜合報導〕美國大學一名社會學教授日前在課堂上鼓勵異性戀學生「觀看同性戀A片」，讓自己成為雙性戀者。該教授表示「我們某種程度上都是非二元性傾向，且很容易成為雙性戀者」；課堂影片上傳至YouTube後引起熱議，對此，學校回應「教師的學術自由對於批判思考和討論非常重要」，支持該教授的授課內容。

    綜合外媒報導，美國賓州州立大學著名社會學教授李察斯（Sam Richards）於去年12月上傳一則授課影片至個人YouTube，李察斯在課堂上對「異性戀」男學生提出建言，建議這些學生觀看「男同性戀或女同性戀A片」，藉此發現他們性傾向新的一面。

    此外，李察斯表示「觀看同性戀A片的時候，看看你自己是否有那種感覺。再照照鏡子告訴自己，或許我只是感受到一些我害怕釋放出來的東西。你會驚訝自己釋放出那種東西，而也許實際上你更適合雙性戀」。

    李察斯課堂影片曝光後，賓州州立大學向媒體表態支持，「教師的學術自由對於促進批判性思考和討論很重要」，並稱李察斯的授課方式具有明確目的性，希望藉由此方式激發更多不一樣的觀點。李察斯創造對話，挑戰既有價值觀，鼓勵學生探索「令人不舒服」的複雜議題。

    據悉，李察斯講授的課程是選修課，非必修，而根據賓州州立大學網站上的描述，李察斯的課程非常受學生歡迎。

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