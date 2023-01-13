中國利誘慫恿 宏都拉斯媒體警告：代價高昂恐引發政治危機

宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）。（取自宏都拉斯總統府）

2023/01/13 06:40

〔記者楊丞彧／台北報導〕我國中美洲邦交國宏都拉斯媒體報導，該國外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）稱為尋求帕圖卡（Patuca）水力發電站工程金援，上月31日與中國外交部副部長謝鋒會面，也磋商貿易。宏都拉斯《論壇報》報導，管轄宏都拉斯業務的中國駐哥斯大黎加大使湯恒聲稱，宏都拉斯與中國建交的唯一障礙就是與台灣的外交關係，「希望宏國順應歷史潮流，儘速做出正確決定」。報導引述分析師說法，指建造大壩只能透過「政治交換」償債，然而對宏國人民不僅代價高昂，也可能引發政治危機。

《論壇報》也報導，宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）將於本月24日出訪阿根廷，參與拉丁美洲和加勒比國家共同體（CELAC）峰會。東道主阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）也邀中國國家主席習近平與會。若習確認出席，中宏兩國領導人是否接觸，也引起關注。

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我國與宏都拉斯有81年的邦誼。根據我國政府統計，去年1月至11月宏都拉斯對我國出口額達1億1485.1萬美元，主要為水產品；進口額為5826.2萬美元，宏國享有貿易順差。而去年宏國對中國出口額還不到1000萬美元，但進口額卻高達近18億美元，宏國為嚴重貿易逆差。

左翼「自由重建黨」（LIBRE）的卡蕬楚於前（2021）年競選總統時，即放話選上總統就要跟中國建交。卡蕬楚該年11月底擊敗執政黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）順利當選，然在我國外交人員奔走以及美國介入下，幕僚改口表示將維持與台灣邦交。

我國總統蔡英文去年（2022）1月指派副總統賴清德擔任特使，參與卡蕬楚就職大典。美國國務院助卿尼柯爾斯（Brian Andrew Nichols）同年2月透露，賀錦麗當時親向卡蕬楚關切台宏邦交。美國駐宏國大使杜古（Laura Farnsworth Dogu）在聯邦參議院外交委員會聽證時，也承諾致力強化台宏邦交。

綜觀去年我國國際參與，在1月世界衛生組織（WHO）執委會召開「主要會議」時，宏國有發聲支持我國有意義地參與世界衛生大會（WHA）。然在8月中國片面升高台灣海峽緊張局勢後，我國友邦駐聯合國常任代表聯合撰寫聲明，對中國蓄意升高對台灣的軍事威脅行動破壞兩岸現狀、危害台海及區域和平穩定表達嚴重關切，宏都拉斯未在署名之列。9月底起召開之國際民航組織（ICAO）三年一次的大會，宏都拉斯也沒未替我國聲援。

雷依納去年11月出訪墨西哥前聲明，與中國建立關係並非優先項目，將維持與台灣關係。然而在一個多月後，即與中國外交部副部長謝鋒會面。《新聞報》報導，雷依納是在陪同卡蕬楚出席回鍋的巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）1日就職大典時，與中國官方進行會晤。宏國希望中國能對水力發電站擴建工程融資以及尋求貿易機會。媒體詢問與台灣關係時，雷依納稱宏國外交政策以宏國利益為出發點，政府將建立必要的關係、舉辦必要的會議，以推進卡蕬楚政府的目標。

《Criterio》分析家羅迪爾認為，宏都拉斯與中國高階官員近期破冰，或成為兩國商業和未來外交事務上建立正式關係的起手式。分析家認為，宏都拉斯可藉由與中國談判獲取美國目前未提供的支持，例如港口、機場、高速公路等。而他也認為，與中國建立關係，美國也不會因此斷交，「為什麼不？」

《論壇報》分析則直指，宏都拉斯最近在跟中國「調情」。而2011年開工的帕圖卡水力發電站三期工程在財政與工程上已成為惡夢，不僅工程由中方承包，更向中國貸款3億美元；現在還想擴建二期工程，表定今年開工。分析師馬丁尼茲直言，建造大壩財務上不可行，宏都拉斯就是得跟中國借了一筆自己壓根兒還不出來的債務，因此只能透過「政治交換」償債；而卡蕬楚唯一付得起的代價，就是跟台灣斷交。然而，此舉不僅對宏國人民而言代價高昂，也可能引發國內政治危機。

另位評論員培雷茲則批評，卡蕬楚政府出訪巴西，對外宣稱是要尋求與巴西之間的投資，並不是與中國，政府將大家瞞在鼓裡，且外長的說法也與事實不符。現任政府的行為舉止是出自於自身左派意識型態，而非考量到國家與人民的利益。

除了宏都拉斯之外，我國南美洲唯一邦交國巴拉圭今年4月即將舉行總統大選。路透社報導，反對派候選人艾勒格雷（Efraín Alegre）揚言，若當選總統將與台灣斷交、轉投中國懷抱，「爲巴拉圭的農畜產品開拓更大的市場」。而執政黨候選人潘尼亞（Santiago Peña）則強調，若在4月30日大選勝出，與台灣的關係將維持不變，他清楚地表達將捍衛與台灣歷史悠久的邦誼。

根據統計，2021年巴拉圭出口中國僅3000萬美元，但自中國進口則高達40億美元。同時期，巴拉圭出口台灣達到1億7511.7萬美元，自台灣進口則為2196.6萬美元。巴拉圭牛肉及大豆為出口大宗，生產者協會給予政府壓力，要求開拓中國市場商機。

我國目前有14個邦交國，分別為大洋洲吐瓦魯、馬紹爾群島、帛琉、諾魯；歐洲教廷；非洲史瓦帝尼；南美洲巴拉圭；中美洲與加勒比地區聖露西亞、聖文森、海地、瓜地馬拉、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯及宏都拉斯。

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