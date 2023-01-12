宏都拉斯與中國外交會談掀波瀾 主流媒體籲繼續挺台灣

我國與中美洲友邦宏都拉斯的外交關係近年來頻傳警報。國為兩國國旗。（歐新社檔案照）

2023/01/12 16:50

〔編譯盧永山／綜合報導〕我國與中美洲友邦宏都拉斯的外交關係近年來頻傳警報，未料，1月1日巴西總統魯拉的就職典禮上，宏都拉斯外長雷納（Enrique Reina）又與中國外交部副部長謝鋒舉行雙邊會議，使得過去1週台灣登上宏都拉斯推特熱搜前3名，宏都拉斯主流媒體也出現有關與台灣斷交、改與中國建交的討論。不過，宏都拉斯主流媒體也表態，應維持與台灣的外交關。

根據「德國之聲」報導，雷納在與謝鋒會後接受當地媒體訪問說，對宏都拉斯而言，與中國企業發展貿易及投資關係至關重要，他提及2011年起開始的帕圖卡（Patuca）水壩工程，盼中國能持續參與投資建設。雷納的談話隨後引發宏都拉斯國內輿論熱議。

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台灣數位外交協會理事長郭家佑說：「他們現在也滿多人支持與中國建交的，因為這個水壩工程需要大量資金。」數位外交協會是一個透過社群操作對國際行銷台灣的組織，對海外輿論風向了解甚深。

然而，為台灣媒體撰文、目前居住在台灣的宏都拉斯專欄作家黃賀南（Fernando Ramos）觀察，現在的輿論焦點，已經從水壩投資案轉向「整個（與台灣的）外交關係」。他說：「目前可分成兩派意見，希望轉向與中國建交的人大多是商人，而主流媒體則高度展現出對台灣的支持。商界人士主要就是專注在經濟利益，他們認為中國是世界最大的經濟體之一，與中國建交能打開廣大的市場。」

而宏都拉斯當地主流媒體則發布了多則反對與台灣斷交的報導，其中，《論壇報》的文章標題寫道：「宏台關係是國家發展長久以來的基石。」台灣與宏都拉斯自1941年建交，至今已達將近82年。

在主流媒體的對台支持下，多數宏都拉斯民眾也表態應維持與台灣的外交關係。黃賀南觀察：「他們並不認為中國是敵人，而他們的認知是『台灣就是我們的朋友』。」他說，他大部分的親戚及政界友人皆指出，台灣長期以來都在宏都拉斯有難時伸出援手，並提供獎學金制度使民間受益。

不過，針對這次宏都拉斯與中國的外交會談，宏都拉斯總統府發布完官方消息之後就未再表態。黃賀南說，即使公眾輿論持續發燒，政府自此一直保持沉默，「我認為他們正在觀察人民的反應、輿論的走向，再決定該如何正式發言」。

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