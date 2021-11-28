選中國還是台灣？ 宏都拉斯總統大選今投票 各界關注動向

宏都拉斯總統大選28日登場，宏國民眾正排隊投票，預計台灣時間29日上午公布大選結果。（美聯社）

2021/11/28 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕我國中美洲友邦宏都拉斯今天（28日）舉行總統大選，當選人將接任本月12日才率團訪台的現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）。由於反對黨候選人卡斯楚（Xiomara Castro）曾說當選後將考慮與中國建交，讓此次宏國大選在國際間也引發關注。

綜合外媒報導，宏國總統大選已於當地時間上午7點（台灣時間晚間9點）開始進行投票，預計這場單輪制投票會在下午5點（台灣時間29日上午7點）結束。宏國左翼最大反對黨「自由重建黨」（Libre）候選人卡斯楚的民調到昨天（27日）為止都呈領先態勢，但其對手、執政黨「國家黨」（PNH）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）也不容小覷，不少分析都直言這場選舉不分軒輊，鹿死誰手不到最後都不知道。

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雖然現任總統葉南德茲本月12日率團訪台時重申邦誼牢固，但卡斯楚曾表明若當選將與中國建交，吸引中資進注，因此若卡斯楚勝選，不僅將成為宏國首位女總統，結束國家黨長達12年的統治，與我國邦交恐怕也將生變，因此不少國家都相當關注這場大選，美國更呼籲宏國2位候選人，希望不論選舉結果如何，都能和台灣保持長期外交關係。

對此，我國外交部長吳釗燮25日受訪時感謝美方為台灣發聲，同時也表示未來不論誰上任宏國總統，台灣都尊重大選結果，重申我國與宏都拉斯邦交淵遠流長，希望能與宏國繼續維持長久的邦誼。

另外值得一提的是，針對勝選後要選中國還是台灣，卡斯楚的貼身幕僚23日向媒體強調稱，與中國建交一事，卡斯楚尚未做出最終定調。目前還須靜待大選結果出爐，宏國全國選舉委員會（National Electoral Council）預定將在投票結束後3小時（預計台灣時間29日上午10點）公布初步結果。

宏國反對黨「自由重建黨」候選人卡斯楚。（路透）

執政黨「國家黨」候選人阿斯夫拉。（法新社）

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